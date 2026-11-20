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Na današnjem završnom ročištu u Palati pravde, sudija Višeg suda u Beogradu saopštio je da je postupak protiv devetoro studenata osumnjičenih za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog poretka obustavljen, nakon što je tužilaštvo odustalo od optužbe zbog nedostatka dokaza.

Tužilac nije došao na ročište, a branioci su se zahvalili sudiji Milošu Labudoviću na njegovoj hrabrosti kroz sve vreme trajanje postupka, nakon čega je usledio veliki aplauz svih prisutnih u sudnici.

1/7 Vidi galeriju Palata pravde: Obustavljen postupak protiv 9 studenata Foto: Marko Karović

Posle protesta "Vidimo se na Vidovdan“, održanog 28. juna prošle godine u Beogradu, uhapšeno je devetoro studenata, koje je Više javno tužilaštvo teretilo za krivično delo priprema dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Uhapšeni studenti su posle pritiska javnosti pušteni da se brane sa slobode.