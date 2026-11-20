ZVANIČNO SLOBODNI: Sud obustavio postupak protiv 9 studenata za pokušaj nasilne promene ustavnog poretka
Na današnjem završnom ročištu u Palati pravde, sudija Višeg suda u Beogradu saopštio je da je postupak protiv devetoro studenata osumnjičenih za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog poretka obustavljen, nakon što je tužilaštvo odustalo od optužbe zbog nedostatka dokaza.
Tužilac nije došao na ročište, a branioci su se zahvalili sudiji Milošu Labudoviću na njegovoj hrabrosti kroz sve vreme trajanje postupka, nakon čega je usledio veliki aplauz svih prisutnih u sudnici.
Posle protesta "Vidimo se na Vidovdan“, održanog 28. juna prošle godine u Beogradu, uhapšeno je devetoro studenata, koje je Više javno tužilaštvo teretilo za krivično delo priprema dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Uhapšeni studenti su posle pritiska javnosti pušteni da se brane sa slobode.
Glavni pretres započet je 15. juna 2026. godine, dok su studenti privedeni 29. juna 2025, nakon velikog skupa povodom Vidovdana, zbog sumnje da su pozivali na nasilno rušenje ustavnog poretka. U ovom slučaju bili su optuženi Luka Stevanović iz Kragujevca, Bojo Bojović iz Beograda, Lazar Stojanović iz Zaječara, Ivana Milenković iz Smedereva, Dušan Sekulić iz Beograda, Dimitrije Stefanović iz Niša, Dimitrije Dimić iz Niša, Nikola Popović iz Apatina i Luka Davidović iz Valjeva.