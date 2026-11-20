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Poslanici Studentske liste su nakon završetka trećeg dana sednice Skupštine izašli ispred zgrade parlamenta, gde su se pridružili okupljenima i zajedno s njima pevali.

Scena koja je zabeležena na snimcima koji kruže društvenim mrežama zaista je nesvakidašnja, jer se sve događalo u noćnim uslovima, nakon više od 14 sati rada skupštine.

Daleko posle ponoći, na veliko stepenište skupštinskog zdanja izašao je predsednik Skupštine Aleksandar Čupić sa tek izabranim potpredsednicima i poslanicima Studentske liste i svi su zajedno pozdravili okupljene građane koji su im i prethodnih dana dok je trajalo zasedanje davali podršku.

Kao što se vidi na snimku, nekako spontano počela je i pesma. Čupić i narodni poslanici otpevali su prepev tradicionalne pesme "Hajde Jano" pod nazivom "Hajde grade, svi uz naše mlade", po kojoj je postao prepoznatljiv tokom predizborne kampanje.

Zajedničko pevanje i slavlje nakon skupštinske sednice mnoge je oduševilo, pa se snimak brzo raširio po društvenim mrežama uz odobravanje ovakve demonstracije zajedništva.

Treći dan zasedanja, kada su izabrani potpredsednici parlamenta i generalni sekretar, trajao je do ponoći. Prethodnog dana za predsednika Skupštine Srbije izabran je Aleksandar Čupić.