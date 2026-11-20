OPTUŽNI PREDLOG PROTIV ALEKSANDRA ŠAPIĆA: Tužilaštvo tereti gradonačelnika Beograda da je oštećenu T.M. uhvatio za desnu ruku i pesnicom je udario u lice
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je 20. novembra 2026. godine Trećem osnovnom sudu u Beogradu optužni predlog protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika.
Okrivljenom se stavlja na teret da je 28. septembra 2026. godine, oko 21.15 časova, u Ulici Partizanske avijacije na Novom Beogradu, nakon kraće rasprave, uhvatio oštećenu T. M. za desnu ruku i udario je pesnicom u lice.
Oštećena je zadobila prelome nosne kosti i dela gornje vilice, kao i povrede vrata i desne ruke, koje su zajedno predstavljale tešku telesnu povredu.
U roku kraćem od dva meseca od događaja, Tužilaštvo je ispitalo svedoke, pregledalo snimke video-nadzora, pribavilo medicinsku dokumentaciju i nalaz i mišljenje sudskog veštaka i podnelo optužni predlog. U zaštiti telesnog integriteta i bezbednosti građana, Tužilaštvo primenjuje iste kriterijume prema svakom okrivljenom, bez obzira na funkciju koju obavlja.
Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog oglasi krivim i osudi ga na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine i da mu, radi zaštite oštećene T. M., izrekne meru bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa njom.