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Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić otvorio je nalog na društvenoj mreži Instagram i tom prilikom podelio isečke sa sednice Narodne skupštine na kojoj je održao jedno od svojih najoštrijih izlaganja i izneo niz optužbi na račun prethodne vlasti.

Bakić je podelio svoj govor iz parlamenta koji je odjeknuo na društvenim mrežama, kao i snimak sa zvaničnog Instagram profila našeg portala, koji broji više od milion i po pregleda.

Tokom govora koji su sve vreme pratila dobacivanja iz klupa gde sede poslanici Srpske napredne stranke, Bakić je govorio o sprezi države i kriminala, dešavanjima na Kosovu i Metohiji, kao i o kontroli medija u proteklih 14 godina, navodeći da su za vreme njenog mandata "činjena razna krivična dela".

Takođe, Bakić je najavio da će na sledećoj sednici Skupštine, koja će biti održana u utorak, sa sobom poneti aparat za glukozu i pritisak.

- Utorak, 24. novembra, u Dom Narodne skupštine sa sobom nosim aparat za glukozu i pritisak. Nekom će biti preko potreban - napisao je Bakić.