Slušaj vest

Predstavnici udruženja "UK dijaspora uz studente“ saopštili su da su održali sastanak sa ambasadorom Srbije u Londonu Goranom Aleksićem, a da su tema razgovora bila "nehumani uslovi pod kojima su građani glasali 25. oktobra u Londonu".

Naime, građani su na izuzetno niskim temperaturama po jakom vetru u nekim slučajevima čekali čak i više od 10 sati. Biračko mesto, ističe se u saopštenju Udruženja, a prenosi RTS, ukupno je bilo otvoreno 18 sati i 25 minuta.

U razgovoru sa ambasadorom je dogovoreno da se na predstojećim izborima za predsednika Republike Srbije uvedu određene izmene. Pre svega, uvodi se poseban red za starije i slabije pokretne birače. Biće obezbeđeni voda za piće i jasno obeležen toalet za građane koji čekaju da glasaju. Dogovoreno je i da birački odbor mora da se sastane ranije i pripremi spisak birača na način koji omogućava lakše pronalaženje imena glasača, a samim tim i brži proces glasanja.

Udruženje "UK dijaspora uz studente“ tražilo je i da uputstvo za prijavu za glasanje na portalu ambasade Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu bude jasnije. Udruženje naglašava da se još proverava kako funkcioniše automatska potvrda da je prijava stigla do Ambasade, kao i mogućnost da se pozivi vrše po rednom broju u biračkom spisku po ugledu na praksu u Parizu, Madridu i Tokiju.

U toku je provera ukupnog broja građana Republike Srbije, prijavljenih za glasanje u Ujedinjenom Kraljevstvu. U zavisnosti od broja prijavljenih, Udruženje će insistirati na da se poveća broj biračkih mesta u Velikoj Britaniji za šta je potrebno da Ambasada dobije dozvolu Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu.