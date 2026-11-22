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Sudeći prema najavama koje stižu od predstavnika Studentske liste, buduća Vlada Srbije imaće znatno manje ministarstva nego što sada ima u aktuelnom sazivu kabineta premijera Đure Macuta koji je u tehničkom mandatu, a koji ima čak 31 resor, a sve kako bi se povećala efikasnost rada!

Naime, novoizabrani predsednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić je, odgovarajući na pitanje koji zakon će prvi biti na dnevnom redu nove sednice Skupštine, kazao da će to biti Zakon o ministarstvima.

Aleksandar Čupić Foto: Zorana Jevtić, ToskanaINC/Shutterstock, Pritnscreen

- Mi trenutno imamo 31 resor, odnosno imamo premijera, 25 ministarstava i pet ministara bez portfelja, dakle to će ići niže - kazao je Čupić.

I poslanik Dejan Šoškić, za koga se u javnosti često spekuliše da će upravo on biti novi mandatar za sastav Vlade, najavio je slično:

Dejan Šoškić, poslanik Studentske liste Foto: Ilija Ilić

- Ono što je sigurno pred nama jeste da treba ne samo da se raspišu predsednički izbori već i da se formiraju sva radna tela Skupštine Srbije. U tom kontekstu je i posao izbora buduće vlade, a onda nakon toga i budžet. Ima dosta stvari, uključujući i elemente programa koji su bili deo programa Studentske liste. Vrlo verovatno će buduća vlada biti manjeg sastava i efikasnija, ali da će njen konačan izgled zavisiti od predloga koji budu usledili - kazao je Šoškić u Skupštini.

Analitičari objašnjavaju za Kurir da je promena Zakona o ministarstvima prvi korak i ključni pravni akt kojim se obrazuju ministarstva i utvrđuje njihov delokrug rada, i da predstavlja pravni osnov za funkcionisanje celokupne državne uprave.

Vučić hteo Vladu sa 12 ministara Čak je i sadašnji lider opozicije Aleksandar Vučić, koji je bio kanidat za premijera liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavljivao drastično smanjenje kabineta u Nemanjinoj 11, i kako je tada istakao da želi efikasan i strogo kontrolisan kabinet, poručivši da "neće biti 30 ministara, već 12" . - E, to je prva stvar koju hoću da menjam. Ako dobijem vaše poverenje i postanem predsednik vlade, neće biti u vladi 31 ministar, to 31 automobil, 31 ministar, 31 puta 2 sekretarice, 31 šofer, 31 ne znam ko sve. 12 ministara, vrednih, posvećenih, najmanja, ali najmarljivija, najvrednija vlada. Vlada koja može da postigne rezultate! - kazao je Vučić tokom kampanje.

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije objašnjava za Kurir da upravo Zakon o ministarstvima taksativno navodi tačan broj i zvanične nazive svih resora u nekom sazivu izvršne vlasti, ali i njihove nadležnosti, a da je svaka nova vlast u Srbiji Svaka pre formiranja kabineta donosi izmene ili potpuno nov Zakon o ministarstvima kako bi prilagodila broj resora i organizaciju državne uprave svojim ciljevima.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Od uvođenja višestranačja u Srbiji promenilo se 19 vlada, neke su imale 19 članova, dok su druge brojale čak 36, a resori su se tokom godina spajali, razdvajali i menjali nazive. U javnosti se godinama čuju kritike da je državni aparat preglomazan, što ga čini tromim i sporim, kao i da je potrebno smanjiti broj ministarstva kako bi Vlada funakcionisala efikasnije i bolje. To je sada mnogo lakše izodljivo sada nego pre, jer Studentska lista nema više koalicione partnera kao što je imao SNS. To znači da nemaju da obavezu da "prave" pojedina ministarstva bez portfelja ili izdvajaju neke resore kako bi zadovoljili apetite koalicionih partnera - govori Miletić.

On dodaje da je zasad veoma teško pretpostaviti koja će se ministarstva "spojiti" i da li će biti izdvojen neki resor!

- Objedinjavanje ima smisla ako ima jasnu funkcionalnu logiku, naročito kada su u pitanju oblasti koje su međusobno povezane. U javnosti se dugo spekuliše da bi ministarstvo prave i državne i lokalne samouprave moglo da se objedini, ali i prosveta sa naukom ili sportom... Slično tome, mnogi smatraju da trgovina ne bi trebalo da bude odvojena od privrede, jer su te oblasti usko povezane. Ne očekujem da će novi kabinet u Nemanjinoj imati nešto više od 20 ministara. Manji kabinet je lakši za konotrolisanje iz jednog centra i može da rade efikasnije i brže, ali ne može da grantuju efikasniju Vladu i nisam siguran koliko njena uspešnost zavisi od borja resora. Svakako, novi mandatar i ministri moraju da budu vredni, marljivi i posvećeni ljudi - zaključuje Dejan Miletić.