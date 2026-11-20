Politika
NOV PARLAMENT, USKORO VLADA I PREDSEDNIČKI IZBORI: Da li će država da doživi temeljnu promenu?
Slušaj vest
Predsednički izbori biće raspisani u narednih nekoliko dana. Ovo je izjavio predsednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić. Nakon konstituisanja parlamenta, očekuju se predlog mandatara i formiranje nove Vlade. Time će država da doživi temeljnu promenu. A šta je to što hitno treba menjati, a šta zadržati jer je bilo dobro?
Gosti Usijanja:
Veroljub Arsić - član Srpske napredne stranke
Aleksandar Cvetković - predsednik Srpskog pokreta obnove
Ibro Ibrahimović - član Predsedništva Socijalističke partije Srbije
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig