Predsednički izbori biće raspisani u narednih nekoliko dana. Ovo je izjavio predsednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić. Nakon konstituisanja parlamenta, očekuju se predlog mandatara i formiranje nove Vlade. Time će država da doživi temeljnu promenu. A šta je to što hitno treba menjati, a šta zadržati jer je bilo dobro?