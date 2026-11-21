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Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu Snežana Paunović izjavila je da je pobeda Studentske liste istorijska, jer ne veruje da je moguće da dva puta 2,5 miliona ljudi glasa za nešto, a da pritom ne zna za šta glasa.

- Ja nisam baš neko ko je sklon tome da veruje da dvaput može da se desi da 2,5 miliona glasa za nešto, a da pritom ne zna zašto. I to je moja fascinacija i model koji ću svakako analizirati, možda nešto naučim - rekla je Paunovićeva za Tanjug.

Ona je rekla da rekla da poslanici Studentske liste nemaju svest o tome da postoji stenogram koji pamti, kako je rekla, svaki zarez i da je uverena da će u budućnosti 15. saziv biti predmet analize.

- To je tako decenijama. Jednog dana će, verovatno, neki klinci sedeti i analizirati i ovaj saziv sa aspekta istorijskog fenomena. Stenogram je nešto što u svakom trenutku možeš da odeš i vidiš iz 1968. Kao što smo imali stenogram iz 1974. kad je donošen Ustav, pa znamo tako za Radenka Mandića, inače ga verovatno ne bi pominjali. Prosto, sve što se tamo događa biće zapamćeno i u tom smislu, jeste deo srpske istorije - navela je ona.

Paunovićeva je dodala da je u Skupštini Srbije sada prisutna grupa od 140 ljudi koja nema političko iskustvo i da im je potrebno mnogo vremena da nauče kakva atmosfera vlada u parlamentu.

- Svi smo nekad bili prvi put poslanici i treba im jako puno vremena da shvate šta suštinski žele da menjaju - objasnila je ona.

Dodala je i da pretpostavlja da je veliki procenat članova SPS-a glasao za Studentsku listu jer su na taj način, kako je rekla, želeli da kazne partijsko rukovodstvo zbog učinjenih grešaka. Ona je navela da je pred izbore bilo razgovora o tome da SPS izađe na izbore zajedno sa SNS-om, ali da je tada procena bila da je bolje da se izađe samostalno.