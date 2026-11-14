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Socijalistička partija Srbije (SPS) prolazila je i kroz teže političke situacije od aktuelne i može da prevaziđe krizu, ali je za njenu budućnost potrebno podmlađivanje i osvežavanje stranačkih struktura, izjavila je danas funkcionerka SPS Slavica Đukić Dejanović, dodajući da novoj vlasti treba dati šansu da pokaže šta može da uradi za Srbiju.

- Mislim da smo mi imali i teže situacije od ovih - rekla je Slavica Đukić Dejanović za FoNet, govoreći o nezadovoljstvu u SPS nakon lošeg izbornog rezultata i medijskim spekulacijama o raskolu u stranci i zahtevima da njen predsednik Ivica Dačić podnese ostavku.

Prema njenim rečima, niko nije negativno ocenio Dačićev rad niti je bilo zahteva da podnese ostavku, već je postojalo jedinstveno uverenje da je on najsposobniji među članovima stranke.

- Nepodeljeno je uverenje da je Ivica Dačić najsposobniji među nama - rekla je Slavica Đukić Dejanović, dodajući da su svi članovi rukovodstva ocenili da mogu da podnesu ostavke i da će se o tome raspravljati na stranačkim organima, uključujući i predstojeću sednicu Glavnog odbora.

Ivica Dačić Foto: Promo

Ona je ocenila da različita mišljenja i otvoreni razgovori na poslednjem sastanku nisu znak raspada stranke, već dokaz da u SPS i dalje postoje ljudi koji veruju u socijalističke ideje i smatraju da je ta politička opcija potrebna Srbiji.

Kao mogućnost za izlazak iz krize, Slavica Đukić Dejanović vidi period "definitivnog pročišćenja", rad sa mlađim ljudima i povezivanje njihove energije sa iskustvom starijih članova.

Istakla je da su za budućnost SPS potrebni novi ljudi ne samo u vrhu stranke nego i u lokalnim rukovodstvima, gradskim i opštinskim odborima.

- Mi imamo obavezu da napravimo korak koji će obezbediti tu budućnost - rekla je Slavica Đukić Dejanović, naglašavajući da političko delovanje ne podrazumeva nužno učešće u vlasti.