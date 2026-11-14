SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ O KRIZI U SPS-u I STUDENTSKOJ LISTI: Socijalistima potrebno podmlađivanje stranačkih struktura, novoj vlasti treba dati šansu
- Slavica Đukić Dejanović poručuje da SPS može da prevaziđe aktuelnu krizu, uprkos lošem izbornom rezultatu i spekulacijama o raskolu u stranci.
- Za budućnost SPS, kaže ona, potrebni su podmlađivanje, novi ljudi u vrhu i lokalnim odborima, uz povezivanje iskustva starijih i energije mlađih.
- Navodi i da na sastanku nije bilo zahteva za ostavku Ivice Dačića, već da je u stranci preovladalo uverenje da je on najsposobniji među članovima.
Socijalistička partija Srbije (SPS) prolazila je i kroz teže političke situacije od aktuelne i može da prevaziđe krizu, ali je za njenu budućnost potrebno podmlađivanje i osvežavanje stranačkih struktura, izjavila je danas funkcionerka SPS Slavica Đukić Dejanović, dodajući da novoj vlasti treba dati šansu da pokaže šta može da uradi za Srbiju.
- Mislim da smo mi imali i teže situacije od ovih - rekla je Slavica Đukić Dejanović za FoNet, govoreći o nezadovoljstvu u SPS nakon lošeg izbornog rezultata i medijskim spekulacijama o raskolu u stranci i zahtevima da njen predsednik Ivica Dačić podnese ostavku.
Ona je navela da je na poslednjem stranačkom sastanku bilo otvorenog i iskrenog izražavanja velikog nezadovoljstva izbornim rezultatom, ali da su razgovori bili usmereni na analizu razloga takvog ishoda i pronalaženje načina da se stranka održi i ponovo uzdigne.
Prema njenim rečima, niko nije negativno ocenio Dačićev rad niti je bilo zahteva da podnese ostavku, već je postojalo jedinstveno uverenje da je on najsposobniji među članovima stranke.
- Nepodeljeno je uverenje da je Ivica Dačić najsposobniji među nama - rekla je Slavica Đukić Dejanović, dodajući da su svi članovi rukovodstva ocenili da mogu da podnesu ostavke i da će se o tome raspravljati na stranačkim organima, uključujući i predstojeću sednicu Glavnog odbora.
Ona je ocenila da različita mišljenja i otvoreni razgovori na poslednjem sastanku nisu znak raspada stranke, već dokaz da u SPS i dalje postoje ljudi koji veruju u socijalističke ideje i smatraju da je ta politička opcija potrebna Srbiji.
Kao mogućnost za izlazak iz krize, Slavica Đukić Dejanović vidi period "definitivnog pročišćenja", rad sa mlađim ljudima i povezivanje njihove energije sa iskustvom starijih članova.
Istakla je da su za budućnost SPS potrebni novi ljudi ne samo u vrhu stranke nego i u lokalnim rukovodstvima, gradskim i opštinskim odborima.
- Mi imamo obavezu da napravimo korak koji će obezbediti tu budućnost - rekla je Slavica Đukić Dejanović, naglašavajući da političko delovanje ne podrazumeva nužno učešće u vlasti.
(Fonet)