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Socijalistička partija Srbije (SPS) prolazila je i kroz teže političke situacije od aktuelne i može da prevaziđe krizu, ali je za njenu budućnost potrebno podmlađivanje i osvežavanje stranačkih struktura, izjavila je danas funkcionerka SPS Slavica Đukić Dejanović, dodajući da novoj vlasti treba dati šansu da pokaže šta može da uradi za Srbiju.

- Mislim da smo mi imali i teže situacije od ovih - rekla je Slavica Đukić Dejanović za FoNet, govoreći o nezadovoljstvu u SPS nakon lošeg izbornog rezultata i medijskim spekulacijama o raskolu u stranci i zahtevima da njen predsednik Ivica Dačić podnese ostavku.

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Ona je navela da je na poslednjem stranačkom sastanku bilo otvorenog i iskrenog izražavanja velikog nezadovoljstva izbornim rezultatom, ali da su razgovori bili usmereni na analizu razloga takvog ishoda i pronalaženje načina da se stranka održi i ponovo uzdigne.

Prema njenim rečima, niko nije negativno ocenio Dačićev rad niti je bilo zahteva da podnese ostavku, već je postojalo jedinstveno uverenje da je on najsposobniji među članovima stranke.

- Nepodeljeno je uverenje da je Ivica Dačić najsposobniji među nama - rekla je Slavica Đukić Dejanović, dodajući da su svi članovi rukovodstva ocenili da mogu da podnesu ostavke i da će se o tome raspravljati na stranačkim organima, uključujući i predstojeću sednicu Glavnog odbora.

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Ivica Dačić Foto: Promo

Ona je ocenila da različita mišljenja i otvoreni razgovori na poslednjem sastanku nisu znak raspada stranke, već dokaz da u SPS i dalje postoje ljudi koji veruju u socijalističke ideje i smatraju da je ta politička opcija potrebna Srbiji.

Kao mogućnost za izlazak iz krize, Slavica Đukić Dejanović vidi period "definitivnog pročišćenja", rad sa mlađim ljudima i povezivanje njihove energije sa iskustvom starijih članova.

Istakla je da su za budućnost SPS potrebni novi ljudi ne samo u vrhu stranke nego i u lokalnim rukovodstvima, gradskim i opštinskim odborima.

- Mi imamo obavezu da napravimo korak koji će obezbediti tu budućnost - rekla je Slavica Đukić Dejanović, naglašavajući da političko delovanje ne podrazumeva nužno učešće u vlasti.

(Fonet)

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