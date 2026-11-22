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Predsednik Skupštine Republike Srpske (RS) Nenad Stevandić izjavio je, povodom tvrdnji pojedinaca da nove vlasti u Srbiji neće sarađivati sa vlastima Republike Srpske, da nije primetio nikakav signal novih vlasti da takve saradnje neće biti.

"Mislim da su to spinovi onih koji temelje svoju politiku upravo na kvarenju tih odnosa. Potpuno sam siguran da se ti odnosi ne mogu pokvariti i siguran sam da je jedno državna odgovornost i obaveza, a drugo je plod nečijih želja", rekao je Stevandić za današnje Večernje novosti.

Upitan na koji način neko želi da opstruira saradnju Srbije i Srpske, naveo je da je pre svega bilo pokušaja da se kroz "priču o genocidnosti Republike Srpske napravi razdor".

"Ali mi jednostavno nismo čuli nijednog zvaničnog predstavnika Studentske liste da je rekao da je Republika Srpska genocidna. Neke koji su to pokušali da govore, mi smo morali javno da osudimo, jer mi ne prihvatamo narativ bilo koga ko će reći da je Republika Srpska genocidna", rekao je Stevandić.

Ponovio je da to nisu čuli od zvaničnih predstavnika Studentske liste, kao ni novoizabranog predsednika Skupštine Srbije Aleksandra Čupića, dodajući da to znači da je zajednička saradnja nešto što je potpuno prirodno i u budućnosti.

"Nikada mi iz Republike Srpske nismo bili nelojalni nijednoj vlasti u Srbiji. I nijednoj, pa ni novoj, nismo i nećemo biti kamen oko vrata, već bratska podrška", naveo je Stevandić.