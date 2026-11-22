- Evo da studentski svedoci i mediji koji su nas tokom decenije kriminalizacije napravili na monstrume, organizovanu kriminalnu grupu i ubice, vide rezultate svog rada. Da vide kako su svima nama i našim porodicama, pa i deci, nacrtali metu na čelo. Objavili ste naše brojeve telefona i pozvali vaše bolesnike da nam pišu, da nas vređaju, da nam prete. I mi ćutimo i trpimo. Dok vam, jednog danog, u 1:10h ujutru, ne stigne poruka da ste zaslužili "svo zlo ovog sveta" (naravno i da su nepismeni) i da će vam dete klati na Terazijama, zajedno sa svom decom onih koje ste označili kao monstrume. Valjda ćete ih prikupiti sve zajedno, pa krenuti sa klanjem. Evo, da ljudi imaju i broj telefona, i ranija uznemiravanja, i profilnu sliku koljača. Pošto je već ranije sud presudio da objavljivanje naših telefona nije ni prekršaj, da ne predstavlja čak ni uznemiravanje, pretpostavljam da ni ovo neće tumačiti kao pretnju. Jer mi, u ovoj oslobođenoj Srbiji, nismo ljudi - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.