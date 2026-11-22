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Među šest novoizabranih potpredsednika Narodne skupštine, koji će biti desna ruka predsedniku Skupštine Aleksandru Čupiću, izabrane su i tri lekarke: Jelena Petrović, endokrinolog iz Kragujevca; Lidija Dimitrijević, fizijatar iz Niša i Marija Bjelobrk, kardiolog iz Novog Sada.

Odgovaraju da im je prvo čast što su na Studentskoj listi, a onda da će sa nove pozicije nastojati da se stanje u zdravstvu promeni na bolje, ali i u parlamentu. Ipak, od svojih profesija ne odustaju, te ih, kako kažu, pacijenti i dalje mogu očekivati u ambulantama, navode u razgovoru za Danas.

"Kritikovaću svaku vlast"

"Mislim da smo baš i birani zbog toga što smo se, pre svega, ostvarili u svojim profesijama, volimo svoje poslove i nemam nikakav interes u svemu ovome nego da stvar funkcioniše. Na šta bi ličilo da ja danas ne dođem na posao, a pričam o funkcionisanju institucija", kaže doktorka Jelena Petrović i dodaje da kad je podržala studente nije mogla ni da pretpostavi da će je put odvesti na mesto potpredsednice Narodne skupštine.

"Imala sam za cilj borbu, da se promeni nešto. To što sam bila kandidat na Studentskoj listi mi je bila velika čast i bez obzira na to što je došla u trenutku kada mi se svašta dešavalo na porodičnom planu, nisam mogla da ih odbijem. Sve ovo dalje što ide nastavak je te borbe i takve stvari se prihvataju koliko god da bude teško i neizvesno. Možda će pogrešno zvučati ako kažem da je vrhunac borbe, ali ceo život sam radila da budem lekar, da budem dobar lekar. Sve sam završila svojim snagama, bez političke ili roditeljske veze i mnogo je lepo kada nekoga možete da pogledate u oči. Baš zato mi ovo mnogo znači, jer ću to isto i da zastupam. Neke vrednosti moraju da postoje”, navodi naša sagovornica.

Foto: Parlament.gov.rs

Na pitanje da li će se pridržavati svoje izjave koju je dala tokom kampanje, a koja glasi “Ja ću verovatno kritikovati svaku vlast, pa čak i nas kad dobijemo izbore”, Petrović kaže da ostaje pri tome, jer smatra da je kritika dobra stvar, ne samo kritika vlasti, nego prvo samokritika, zatim kritika okruženja, i da samo kroz kritiku možemo da budemo bolji.

"Poslovnik u perspektivi treba menjati"

Slično misli i njena koleginica iz poslaničke klupe doktorka Lidija Dimitrijević, koja kaže da i dalje ostaje pri stavu da joj političke funkcije nikada nisu bile motiv, ali da je tu zbog studenata i da će im uvek pomagati maksimalno na kojoj god funkciji da bude.

"Stav je bio da svi regioni budu ravnomerno zastupljeni. Bili su predlozi za potpredsednike Skupštine o kojima su se izjašnjavali sami kandidati za poslanike i studentska tela, i ja sam prihvatila njihovu odluku, jer je većina smatrala da tako treba da bude. I dalje sve što budem mogla, a u funkciji je studentskih interesa, ja ću prihvatiti, bez obzira da li mi je teško ili nepoznato", kaže ova profesorka koja ih podržava od starta.

Nakon 35 godina rada u zdravstvu, na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Niš i 26 godina profesorskog rada na Medicinskom fakultetu u Nišu, priznaje da joj je snalaženje u Skupštini u početku išlo teže, kao i sama trodnevna sednica, koja je za nju novo iskustvo.

Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

"Prinuđeni ste da satima slušate mnogo toga što nema veze sa istinom i što je napeto, sa neprijatnim diskursom od strane opozicije, dok na našoj strani imate grupu ostvarenih, kulturnih ljudi koja nije navikla na taj ton i radićemo na tome da se on promeni. Drugo, Poslovnik o radu Narodne skupštine je propis koji se poštuje, a koji zapravo, rekla bih, ima izvesne manjkavosti i baš ta klauzula o neograničenom vremenu predlagača. Možda je to negde normalno, ali ovo što smo videli od strane opozicije da neograničeno priča šta želi mimo teme je praktično zloupotreba, ali izdržali smo. Deluje mi da i Poslovnik u perspektivi treba menjati", prenosi doktorka svoje utiske.

"Različitost nije prepreka"

Kardiolog Marija Bjelobrk, koja radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, izbor za potpredsednicu Narodne skupštine vidi kao nastavak angažovanja koje je započelo izvan institucija, a sada dobija priliku da se nastavi i unutar njih.

Posebno joj je, kaže, značajno što novo rukovodstvo Skupštine odražava različitost našeg društva - polnu, profesionalnu, nacionalnu i generacijsku.

Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia



“Među šest potpredsednika su četiri žene, od kojih smo tri lekarke, uz predstavnike različitih profesija i nacionalnih zajednica. Mislim da je važno da različitosti ne posmatramo kao prepreku, već kao vrednost koja može da obogati zajednički rad. Upravo je to jedna od poruka studentskog pokreta: da svako ima pravo na glas, dostojanstvo i ravnopravno učešće u društvenom životu”, kaže Bjelobrk.

"Svaka od nas dolazi sa svojim profesionalnim i životnim iskustvom, a zajedno sa kolegama različitih profesija i nacionalnosti činimo tim koji bi trebalo da predstavlja raznolikost Srbije. Za mene je posebno važno da se ta različitost pretoči u zajednički rad, uz međusobno poštovanje i svest da odgovaramo građanima. Volela bih da upravo to bude jedna od prepoznatljivih vrednosti novog parlamentarnog rukovodstva”, dodaje doktorka.

“Pred nama je veliki posao. Volela bih da parlament postane mesto na kojem se neće samo iznositi politički stavovi, već će se zaista razgovarati o problemima građana i tražiti rešenja. Ulazak u institucije ne treba da znači odustajanje od ideja zbog kojih smo se angažovali, već preuzimanje odgovornosti da se one ostvaruju”, dodaje ona.