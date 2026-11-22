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Na pet biračkih mesta u Bujanovcu i Subotici ponavljaju se izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Prema odluci Republičke izborne komisije, izbori, održani 8. novembra, ponavljaju se zbog utvrđenih neregularnosti.

Dva biračka mesta u opštini Bujanovac, u selima Breznica i Samoljica, otvorena su na vreme, u 7 časova. Prema rečima koordinatora za sprovođenje izbora, izborni proces teče regularno.

U poseban birački spisak na ta dva biračka mesta upisano je oko 1.600 građana, uglavnom pripadnika albanske nacionalne manjine.

Glasanje na tri biračka mesta u Subotici

U Subotici se izbori ponavljaju na tri biračka mesta. Na biračkim mestima broj 10 u Osnovnoj školi "Sečenji Ištvan" i broj 32 u Osnovnoj školi "Jovan Mikić" izjašnjavaju se građani upisani u poseban birački spisak mađarske nacionalne manjine. Ukupan broj upisanih birača na ta dva mesta je 1.118. Na biračkom mestu broj 31 na Ekonomskom fakultetu, 69 birača ima pravo da glasa za izborne liste bunjevačke nacionalne manjine.

Tokom prepodneva zabeležena je mala izlaznost, a biračka mesta biće otvorena do 20 časova.