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Lider SNS Miloš Vučević reagovao je i oštro osudio monstruozne pretnje koje je poslanica grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić dobila na broj telefona.

- Ekstremisti izopačenih umova, od čije podrške i usluga se "Studentska lista" nikada nije ogradila, nastavljaju da se iživljavaju nad neistomišljenicima. Monstruozne pretnje koje je simpatizer režima uputio Ani Brnabić predstavljaju paradigmu odnosa vladajuće većine prema poslanicima, članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke širom Srbije - naveo je Vučević na Instagram nalogu i dodao:

- Najoštrije osuđujem pretnje porodici Ane Brnabić i zahtevam od nadležnih organa da se odmah zaustavi normalizacija i promocija progona opozicije nadolazećem totalitarnom režimu, koji licemerno tvrdi da donosi slobodu, dok gazi demokratiju, prećutno odobrava pretnje, pritiska institucije da postanu oruđa političkih obračuna i suštinski stavlja imovinu i život neistomišljenika van zakona. Nećemo dozvoliti progon naših saboraca. Vaše pretnje nas čine još čvršće rešenim da se borimo i odbranimo Srbiju od terora - kazao je Vučević.

Podsetimo, Brnabićeva je na svom Iks nalogu podelila poruku koju je dobila na privatni broj, a koja glasi: