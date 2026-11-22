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Kontinuitet politike "Studentske liste" u odnosu na prethodnu vlast prema evropskim integracijama postoji, rekao je danas prof. dr Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i dodao da su sami naveli da je jedan od ciljeva napredak u evropskim integracijama, odnosno dobijanje IBAR-a, za šta bi mogli da iskoriste povoljan politički momentum.

"Mislim da postoji jedan kontinuitet u spoljnoj politici kad je reč o evropskim integracijama. Postavlja se dobijanje IBAR-a, a IBAR je suština. U programu 'Studentske liste' nema da je strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji, ja to nisam video, ali sam video da je cilj napredak, praktično dobijanje IBAR-a jer je IBAR napredak u procesu evropskih integracija", rekao je Zečević za Tanjug.

Navodeći da je EU uslovila osnovni napredak u integracijama napretkom u svim oblastima, Zečević kaže da su osnove demokratija i vladavina prava.

Slobodan Zečević Foto: Kurir Televizija

Zečević je dodao da je dobijanje IBAR-a potvrda da postoji demokratija u državi, da postoji vladavina prava, odnosno uređene osnove.

"Na osnovu toga vi možete ne samo da otvarate klastere i poglavlja, nego i da zatvarate, da završavate priču kao država. Zato mislim da je 'Studentska lista' stavila da želi da dobije IBAR", dodao je Zečević.

Demokratija kao argument u pregovorima sa EU

Smatra da bi morali da iskoriste povoljan politički momentum i entuzijazam jer, kako je rekao, kada je reč o demokratiji, najbolji dokaz za postojanje demokratije je promena vlasti.

"Demokratija, priznanje bivšeg predsednika da je izgubio izbore, pobeda na izborima, to je dokaz da demokratija funkcioniše. Funkcioniše kako god je bilo teškoća, koliko god da je bilo problema u funkcionisanju demokratije, demokratija je ipak pobedila u Srbiji", kazao je Zečević.

Foto: Nemanja Nikolić

Dodao je da je vlast promenjena na demokratskim izborima, a ne na ulici ili nešto tome slično.

"To je jedan od argumenata. Drugi argument koji oni mogu da koriste sad, u ovom trenutku, jeste da se pravosuđe aktiviralo, da je oslobođeno određenih političkih pritisaka", kazao je Zečević i dodao da mogu da koriste i to što je REM profunkcionisao kao regulatorno telo za medije i da pokušaju da stignu Albaniju.

Zečević ukazuje da je stav Evropske unije da u ovom trenutku ne insistira na sankcijama Rusiji i da sada to ostavi po strani i da, kako kaže, da daha i prostor za određen manevar "Studentskoj listi".

Klaster 3 prvi ispit za novu vlast

Međutim, kako dodaje, prvi ispiti će biti u decembru kada bi trebalo da se otvori Klaster 3, o čemu odlučuje Savet ministara EU koji čine predstavnici država koji moraju jednoglasno da donesu odluku.

Tu se, kako navodi Zečević, postavlja pitanje da li će države poput Holandije i Hrvatske, koje su do sada blokirale otvaranje Klastera 3, sada glasati za otvaranje.

"To je jedan od ispita", kazao je Zečević i dodao da smatra da bi prema EU Srbija sada trebalo da nastupa sa tim da postoji demokratija za koju su do sada zamerali da je nema.

Zečević smatra da bi sledeće godine cilj Srbije trebalo da bude da se dobije IBAR, da se otvore svi klasteri i da se krene sa zatvaranjem klastera.

Foto: Ilija Ilić

Kosovo i sankcije Rusiji ostaju prepreke

Uz to, ističe, Srbija ima problem Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Rusiji.

"Šta će biti sa sankcijama Rusije, to ne zavisi toliko od nas, zavisi od rešenja u Ukrajini koje se najavljuje. Druga stvar je Kosovo. Tu bi trebalo da bude rešenje da u ovih pet klastera završimo posao, da budemo integralni deo u ekonomskom smislu Evropske unije, što je jako bitno za naša preduzeća, građane, za normalno funkcionisanje, a da ovo ostane poslednji korak koji bi se definisao", kazao je Zečević.

Navodi da ako se postavi pitanje de jure priznanja Kosova i ulaska u Evropsku uniju, narod u Srbiji neće glasati za to.

"Da bi ušli u Evropsku uniju, narod mora da se izjasni. Srpski narod treba da se izjasni na referendumu. Ne verujem da će uspeti referendum, ako neko postavi pitanje: 'Morate da priznate Kosovo da bi postali član Evropske unije'", istakao je Zečević.

Smatra da u Srbiji nema nikoga ko ima političke hrabrosti da povuče takvu vrstu poteza jer bi bio obeležen u istorijskom smislu kao neko ko je povukao potez koji je neprihvatljiv.