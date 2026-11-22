- Lakše je što imate više vremena da se susrećete sa ljudima, razgovarate. Kad ste u vlasti vi imate te dnevne obaveze, dnevne protokole. Daje vam veću slobodu delovanja. Videćete da će naša lista, odnosno SNS, biti opozicija većini u parlamentu, a ne opozicija državi Srbiji. Kada nova parlamentarna većina uradi dobru stvar, mi ćemo je pohvaliti, ali ćemo biti oštri kritičari oko ovih stvari koje ne valjaju. Mi smo spomenuli, ako je u pitanju politički progon neistomišljenika, gašenje medija, upad u tuđe prostorijem preizimanje institucija mimo izbora i izbornih procedura, hapšenja ljudi samo zato što politički ne misle kao vi. Njima treba sada atrakcija da su nekog priveli, uhapsili, da su to napumpali u vestima i tako. Sve suprotno smirivanju stanja u društvu, što bi oni koju su pobedili na izborima morali da shvate, da je njihova obaveza i njihova odgovornost - naveo je Vućević.