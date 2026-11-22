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Savetnik poverenika za informacije od javnog značaja Milan Marinović izjavio je danas da će politička odluka biti da li će biti donet zakon o otvaranju tajnih dosjea, pa samim tim i da li će biti revitalizovan i Zakon o lustraciji. On je dodao da to mora da se uradi veoma odmereno, pametno, strpljivo i bez srljanja.

- Ne sme da se napravi bilo kakva greška, neka diskriminacija među ljudima, da nečiji podaci budu javno objavljeni, a on to nije zaslužio - rekao je Marinović za Tanjug.

Milan Marinović Foto: Kurir Televizija

Ocenio je da bi objavljivanje imena svih operativaca Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i drugih bezbednosnih službi bilo uništavanje službi, jer bi se time pokazalo da se ne poštuju oni pripadnici službi koji pošteno rade svoj posao.

- Naravno da oni koji nisu radili zakonito koji su radili ili nezakonito ili ostrašćeno, treba da odgovaraju kao i za svaki drugi posao. Kada vi radite neki posao, pogotovu u državnoj strukturi, vi morate da ga radite zakonito i ako ne radite, za to da odgovarate. Ali onaj ko radi pošteno taj posao, treba da ostane zaštićen, jer niko onda neće hteti da radi u nekoj sadašnjoj ili budućoj službi bezbednosti i onda će država biti u problemu - rekao je Marinović.

On je naveo je da svako ko konkuriše na neko iole značajno radno mesto ili funkciju u državi, a pogotovo visoko pozicioniranu, mora da prođe bezbednosnu proveru.

- Kada sam konkurisao za poverenika, kod mene su proveravali i kod majke i kod komšiluka i od malena šta sam radio. To nije sporno i mislim da je to u redu. Ne može da dođe na neku funkciju neko ko nije čist, u svakom smislu reči. Što je funkcija viša, to treba da budete čistiji u smislu da se niste ogrešili, da ne govorim o zakonu, to je već i odgovornost - rekao je Marinović.

Kako je upozorio, ljudi se često zalažu za otvaranje dosjea u nameri da o drugima saznaju nešto, nesvesni toga da će i drugi o njima nešto saznati.