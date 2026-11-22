ZAKON O OTVARANJU DOSIJEA JE POLITIČKA ODLUKA! Marinović: To mora da se uradi veoma odmereno, pametno, strpljivo i bez srljanja
- Marinović kaže da je zakon o otvaranju tajnih dosijea politička odluka i da sve mora da se radi odmereno, bez srljanja.
- Upozorava da bi objavljivanje podataka nevinih ljudi ili svih operativaca službi bilo štetno i moglo da uništi bezbednosni sistem.
- Ističe da su bezbednosne provere za državne funkcije potrebne, ali da oni koji rade zakonito moraju ostati zaštićeni.
Savetnik poverenika za informacije od javnog značaja Milan Marinović izjavio je danas da će politička odluka biti da li će biti donet zakon o otvaranju tajnih dosjea, pa samim tim i da li će biti revitalizovan i Zakon o lustraciji. On je dodao da to mora da se uradi veoma odmereno, pametno, strpljivo i bez srljanja.
- Ne sme da se napravi bilo kakva greška, neka diskriminacija među ljudima, da nečiji podaci budu javno objavljeni, a on to nije zaslužio - rekao je Marinović za Tanjug.
Ocenio je da bi objavljivanje imena svih operativaca Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i drugih bezbednosnih službi bilo uništavanje službi, jer bi se time pokazalo da se ne poštuju oni pripadnici službi koji pošteno rade svoj posao.
- Naravno da oni koji nisu radili zakonito koji su radili ili nezakonito ili ostrašćeno, treba da odgovaraju kao i za svaki drugi posao. Kada vi radite neki posao, pogotovu u državnoj strukturi, vi morate da ga radite zakonito i ako ne radite, za to da odgovarate. Ali onaj ko radi pošteno taj posao, treba da ostane zaštićen, jer niko onda neće hteti da radi u nekoj sadašnjoj ili budućoj službi bezbednosti i onda će država biti u problemu - rekao je Marinović.
On je naveo je da svako ko konkuriše na neko iole značajno radno mesto ili funkciju u državi, a pogotovo visoko pozicioniranu, mora da prođe bezbednosnu proveru.
- Kada sam konkurisao za poverenika, kod mene su proveravali i kod majke i kod komšiluka i od malena šta sam radio. To nije sporno i mislim da je to u redu. Ne može da dođe na neku funkciju neko ko nije čist, u svakom smislu reči. Što je funkcija viša, to treba da budete čistiji u smislu da se niste ogrešili, da ne govorim o zakonu, to je već i odgovornost - rekao je Marinović.
Kako je upozorio, ljudi se često zalažu za otvaranje dosjea u nameri da o drugima saznaju nešto, nesvesni toga da će i drugi o njima nešto saznati.
- To je mač sa dve oštrice. Ako se pristupi tom poslu, onda ne treba to gledati subjektivno, a takve najave već postoje - zaključio je Milan Marinović.