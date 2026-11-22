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Osamnaest godina nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti u Prištini i trinaest godina od potpisivanja Prvog briselskog sporazuma, pitanje Kosova i Metohije nalazi se u najosetljivijoj tački od 1999. godine.

Dok se u javnosti smenjuju poruke o diplomatskim pobedama i očuvanju mira, realnost na terenu pokazuje da su na severu pokrajine ugašeni srpski sudovi, policija, platni promet u dinarima i gotovo sve institucije države Srbije dok Zajednica srpskih opština, najavljivana kao ključna garancija opstanka, ni do danas nije formirana.

1/3 Vidi galeriju BEOGRAD ZA POŠTOVANJE BRISELSKOG SPORAZUMA, U PRIŠTINI PROTEST Oprečna mišljenja nakon diskusije o ZSO, SAD za sprovođenje obaveza Foto: Printskrin / Kosovo Online

Šta je od 2008. godine do danas zaista odbranjeno, a šta je izgubljeno za pregovaračkim stolom analizirali su gosti vikend izdanja "Pulsa Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović, a oni su bili Vladimir Gajić, iz Pokreta slobodnih građana, Perko Matović, pomoćnik predsednika Ruskog istroijskog društva, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku i dr Dragan Petrović, naučni savetnik.

Samo četiri dana nakon što je Priština proglasila jednostranu nezavisnost, u Beogradu su održani masovni protesti sa porukama da nema predaje i da je Kosovo deo Srbije. Tadašnji premijer, Vojislav Koštunica, je rekao da neće doći do promene Ustava Srbije i da će Kosovo ostati naš sastavni deo. Pajić je prvi u studiju Kurir televizije otvorio mišljenje o ovom periodu:

- Meni je krivo kada se osvrćemo na Vojislava Koštunicu jer su njegovi postupci nekako skrajnuti, mislim da je propustio da napravi dosta dobrih stvari i mislim da je odgovoran za sporost čitavog sistema po svim pitanjima, pa i pitanju KiM. On je diktirao tempo kojim će se promene u Srbiji dešavati tada, a onda je taj tempo prihvaćen kao nešto normalno. Ja mislim da nije prihvatljivo, ali i da su promene nakon Petog oktobra bile dosta spore. Nismo uradili ono što smo trebali, a i danas plaćamo cenu sporosti Vojislava Koštunice - rekao je Pajić.

Često se u javnosti vode rasprave o tome gde je napravljena prva velika greška. Kritičari vlasti do 2012. godine navode da je mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2010. i izmena Rezolucije Generalne skupštine EU, kada su pregovori prebačeni iz UN pod okrlje EU. Ipak, kritičari vlasti nakon 2012. godine ističu da pre 2013. na severu Kosova nije bilo kosovske policije, niti sudova, ni pozivnog broja. Đurić je diskutovao o najistaknutijim dešavanjima prethodnih 20 godina.

04:39 "ON JE ODGOVORAN ZA SPOROST SISTEMA" Žustra diskusija uživo u emisiji na Kurir televiziji zbog situacijeSrba na Kosovu i Metohiji od 2008. do danas Izvor: Kurir televizija

- Ako govorimo o tom periodu, definitivno to prebacivanje može da bude jedno od najlošijih odluka. UN su bile mnogo bolje telo za naše interese, nego što je to EU. Pitanje je da li smo na to mogli da utičemo na bilo koji način. Možemo da pričamo o protestima, kako ne damo, ali onda pogledamo realnost i ispada da se ne pitamo preterano.To predstavlja problem, šta ćemo da uradimo povodom određenih stvari, svako će reći da nije trebalo da se prebaci, ali kako to sprečiti? Nije trebalo Briselski sporazum, ali šta je trebalo? Ne kažem da je dobro ili nije, ali uvek je ta kritika korišćena kao političko oružje. Nikada nisam čuo rešenje za Kosovo, svako je znao da kritikuje, ali ako je tako očigledno dajte predlog za rešenje. Ako sve ne valja, šta onda valja? Samim tim je kritika besmislena. Suštinski na Kosovu imate dve paralelne stvari, kako da sačuvate narod dole, a da ne predate sve - rekao je Đurić.

Dr Petrović je upitao Ljubomira Đurića zašto bismo predavali, pa je izneo tvrdnju oko situacije na Kosovu i izneo za koga smatra da je izvršio izdaju nad teritorijom.

- Izvinite, mi smo okupirani, a kada se bude ozbiljno razgovaralo na ovu temu ljudi će shvatiti da nismo okupirani. Mi smo pružali otpor 1999. mnogo ljudi je poginulo. Izdejstvovali smo da je sever, gde je preko 90% Srba, ostao defakto u Srbiji, a južno od toga nismo priznavali. Tako je bilo do 2012. godine. Vi toliko relitivizirate stvari da je to neverovatno. Došlo je do izdaje! Jedina šansa da javnost razume jeste javno suđenje Vučiću za veleizdaju. Ja znam šta govorim. Naša nacija se napregla 99. i pre toga u nameri da nam uzmu teritoriju - rekao je Petrović.

Pogledajte u videu raspravu koja je usledila između Matovića i Petrovića oko ove teme:

01:17 Diskusija Perka Matovića i Dragana Petrovića Izvor: Kurir televizija

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