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Slovački premijer Robert Fico ocenio je u svom poslednjem obraćanju javnosti da u Srbiji dolazi do urušanavanje pravne države na isti način kako je to rađeno u Slovačkoj od 2020. do 2023. godine i da "vladavina prava dolazi do svog kraja"! Zbog toga je pozvao Evropsku komisiju da preventivno prati situaciju kako se u Srbiji, prema njegovim rečima, ne bi ponovio slovački scenario.

- Pozivam Evropsku komisiju da prati situaciju u Srbiji kako ne bi došlo do tragedija kakvih je bilo u Slovačkoj - rekao je Fico u video-obraćanju na Fejsbuku.

"Poslušna vlada u Bratislavi"

Premijer Slovačke je, pritom, prilike u Srbiji uporedio sa periodom prethodnih slovačkih vlada na čelu sa Igorom Matovičem, Eduardom Hegerom i Ludovitom Odorom, optuživši istovremeno Evropsku komisiju da je ranije ignorisala dešavanja u Slovačkoj zbog toga što je u Bratislavi imala, kako je naveo, "poslušnu vladu".

Fico je pozvao Brisel da spreči ponavljanje slučajeva poput smrti bivšeg generalnog direktora slovačke policije Milana Lučanskog, koji je preminuo u pritvoru 2020. godine, i advokata Ljubomira Krivočenka, koji je 2021. preminuo od posledica kovida-19 u zatvorskoj bolnici, uz tvrdnje premijera da mu nije bila pružena adekvatna medicinska pomoć.

Robert Fico, slovački premijer Foto: Beta Damir Sencar

Sociolog i analitičar Ilija Kajtez je povodom poruka koje su stigle iz Bratislave i paralele koju je slovački premijer povukao sa Srbijom, rekao za Kurir da poruku slovačko premijera smatra porukom prijatelja srpskog naroda i srpske države.

Kajtez je ocenio da se ta poruka ne odnosi ni na vlast ni na opoziciju, već na fundamentalne vrednosti ljudskih i političkih sloboda.

- Ovde nije reč o stajanju na jednu ili drugu stranu u smislu vlasti ili opozicije, nego upravo o fundamentalnim slobodama političkog delovanja. Ukoliko je Evropa i Evropska komisija istinski demokratski, da kažemo, ustrojena, što, imajući u vidu kako su delovali prema nama u poslednjih 35 godina, čisto sumnjam, dakle oni bi morali da ispoštuju ta osnovna, elementarna politička i svaka ljudska prava koja su tekovina Francuske buržoaske revolucije od 1789. godine. Robert Fico, koji je između ostalog doživeo i politički atentat, jako dobro ima iskustva onoga šta se dešavalo u Slovačkoj kada je on bio u opozicionim klupama i on veoma dobro zna o čemu govori - kaže Kajtez.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Ni snage, ni moći

Sagovornik Kurira dodaje da smatra da Slovačka nema ni snage ni moći da utiče na politiku EU.

- Nažalost, Slovačka nema ni snagu, ni moć, niti Robert Fico ima politički kapacitet da značajnije utiče na osnovne korake i osnovnu politiku Evropske unije. On ima glas čoveka u pustinji, da na neki način bude glas savesti, ali mislim da njega neće preterano slušati, imajući u vidu da je on čovek na strani suverenista. U svakom slučaju, njemu hvala kao velikom prijatelju pre svega srpskog naroda i države Srbije, ali mislim da dometi tog njegovog apela i poziva neće biti ni veliki ni snažni.

- A ono što nova vlast treba da razmišlja i da vodi računa jeste da je država Srbija naša zajednička kuća i da vodi računa braneći osnovna, elementarna, fundamentalna prava i slobode - između ostalog i prava političkog organizovanja, i prava da se bude opozicija, i prava na izveštavanje, na slobodu medija - na taj način brane, pre svega, sopstvena prava i danas-sutra kad oni budu na vlasti pa siđu sa vlasti, da ta garantovana prava budu i njihova - zaključio je Kajtez.