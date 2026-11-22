Politika
"APELUJEMO NA STUDENTSKU LISTU" Oglasila se Ana Brnabić: Znamo šta i kako smo radili, nastavićemo da se borimo za Srbiju
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Narodna poslanica Ana Brnabić poručila je u objavi na Iksu da se borba za Srbiju nastavlja, apelujući na Studentsku listu, da, kako navodi, prestanu sa pretnjama.
- Borimo se, i nastavićemo da se borimo za Srbiju svakoga dana. Još jednom apelujemo na Studentsku listu i sve studentske svedoke da prekinu sa terorom i pretnjama. Srbiji je potreban mir. Ljudima u Srbiji je potrebna stabilnost, a ne dalje podele i mržnja. Nismo se uplašili i nemoguće nas je uplašiti, zato što znamo šta smo radili, kako smo radili, šta smo sve, zajedno sa našim građanima stvorili, i za šta se borimo. Glavu gore, Srbija će pobediti! - navela je Brnabić na Iksu.
Kurir.rs
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