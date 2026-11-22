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Predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Aleksandar Čupić govorio je za RTS o prioritetima nove parlamentarne većine, odnosu prema opoziciji, odgovornosti koju je preuzeo, očekivanjima građana i izazovima koji su pred novim sazivom Narodne skupštine, kao i evropskom putu Srbije.

Aleksandar Čupić rekao je da još nije obavljena primopredaja dužnosti sa bivšom predsednicom Narodne skupštine, kao ni sa bivšim generalnim sekretarom parlamenta. Isto važi i za dužnost predsednika Republike, kao i da ne zna šta je razlog za to

"Očekujemo da se dostavi izveštaj o primopredaji, pa ćemo, nadam se, vrlo brzo to imati pred sobom", naveo je Čupić.

Govoreći o trenutku izbora za predsednika parlamenta, Čupić je istakao da je osetio odgovornost, a ne trijumf, jer je, prema njegovoj oceni, pobeda ostvarena i pre parlamentarnih izbora.

"Pobedili smo prvo strah kao narod, pa smo onda pobedili neke svoje nesigurnosti i kao društvo pokazali inicijativu. Dobar deo društva je pokazao inicijativu i već je to bila pobeda. Izbori su bili samo formalizacija te pobede", rekao je Čupić.

Istakao je da prema istoriji i kontinuitetu Narodne skupštine oseća strahopoštovanje, ali da je istovremeno neophodno prekinuti negativne prakse u političkom životu parlamenta.

Foto: RTS

"Želim da ovaj saziv bude reper za sve naredne"

Čupić je naglasio da je kao predsednik Narodne skupštine odgovoran svim poslanicima, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadaju.

"Zaista bih voleo da ovaj saziv parlamenta bude jedan reper za sve sledeće, po kojem će se oni ravnati i pokušavati da budu bolji, demokratskiji, kulturniji, sa boljim dijalogom", istakao je Čupić.

Ukazao je da je potrebno da predsednik parlamenta stekne poverenje ne samo poslaničke grupe iz koje dolazi, već i opozicije.

"Ljudi veruju kada vide objektivnost. Kao kada imate fudbalskog sudiju kojem na kraju priđu svi igrači i čestitaju mu kako je vodio utakmicu. Ja tako vidim svoju ulogu", objasnio je Čupić.

Ocenio je da aktuelni saziv ima istorijsku priliku da parlamentu vrati ulogu jednog od stubova vlasti, ali i poverenje građana i same Vlade u zakonodavnu instituciju.

"Da bi parlament mogao da bude toliko snažan, mora da ima snažne poslanike. Snažne u smislu njihovog ličnog integriteta i političke kulture. Ne možete da se nadmećete ako nemate političku kulturu, to duboko verujem. Tako da, mislim da je ovo jedna dobra prilika da mi vratimo poverenje ne samo građana u parlament, nego i Vlade u parlament", naglasio je Čupić.

Poslovnik je granica između političke rasprave i opstrukcije

Upitan gde je granica između prava opozicije da govori i političke opstrukcije, posle višednevne konstitutivne sednice i izricanja opomena poslanicima, Čupić je odgovorio da je ta granica definisana Poslovnikom o radu Narodne skupštine.

Smatra da za sada nema potrebe za izmenama Poslovnika, već da je dovoljno poštovati postojeći.

"Poslovnik reguliše ponašanje poslanika u Domu Narodne skupštine, a ne političku kulturu našeg naroda. Zato on postavlja visoke standarde. Ti visoki standardi, ako bi se ovde uspostavili, prelivali bi se na ostatak stanovništva", rekao je Čupić.

Naglasio je da se tokom konstitutivne sednice trudio da najpre upozorava poslanike, a tek potom izriče opomene.

"Potpuno je prirodno da opozicija u bilo kom sazivu parlamenta koristi priliku da iznese svoje političke stavove, ali na zadatu temu. Ne možete da iznosite političke stavove nasumično i da na taj način onemogućavate donošenje pojedinačnih odluka", naveo je Čupić.

Ostavio je mogućnost da se razmotri izmena odredbe Poslovnika koja predlagaču omogućava da govori bez vremenskog ograničenja.

"Poverenje građana vraća se ličnim primerom"

Govoreći o velikoj zainteresovanosti javnosti za prenose skupštinskih sednica, Čupić je ocenio da je politička kultura građana Srbije decenijama potcenjivana i da postoji potreba za drugačijim javnim dijalogom.

"Ovde se stalno prave nekakvi politički rijalitiji i to je imalo svoju publiku. Ali očigledno je da je mnogo veća publika ona koja traži drugačiji sadržaj", rekao je Čupić.

Istakao je da novoizabrani poslanici imaju priliku da ličnim primerom vrate poverenje građana u parlament, a da je na poslanicima koji su i ranije obavljali tu funkciju da odluče hoće li promeniti pristup.

"Nadam se da neću morati više nikada da dam nijednu opomenu. To će onda značiti da smo uspeli vrlo brzo da podignemo nivo te kulture", poručio je Čupić.

"Pozivam građane da i sami učestvuju u promenama" Čupić je pozvao građane koji iščekuju promene da i sami uzmu učešće u njima, preuzimajući deo odgovornosti u sredinama u kojima žive i rade. "Svima koji željno iščekuju promene i boljitak preporučujem da uzmu učešće u tim promenama i odmah će im biti lakše. Kada preuzmete deo odgovornosti u svojoj firmi, školi, bolnici, gde god da radite – uradite nešto dobro i sami doprinosite promenama", rekao je Čupić.

Sledi izmena Zakona o ministarstvima, smanjenje broja resora

Govoreći o prvim potezima novog saziva parlamenta, Čupić je najavio konstituisanje skupštinskih odbora i parlamentarnih delegacija, nakon čega predstoje izmene Zakona o ministarstvima.

"Moraće da se menja Zakon o ministarstvima, da se smanji broj ministarstava. Mislim da zaista postoji realna potreba. Sada imamo 25 ministarstava, pet ministara bez portfelja, plus mandatar. To je neracionalno, nepotrebno", ocenio je Čupić.

Unutar poslaničke grupe Studentske liste, dodaje, već se razgovara o broju ministarstava i usklađivanju njihovih resora sa nadležnostima skupštinskih odbora.

"Skupštinskih odbora ima 19, plus Odbor za prava deteta. Ministarstava ne mora da bude isti broj, ali da to bude tu negde blizu, sa idejom da se možda u nekim sledećim sazivima taj broj još malo smanji", naveo je Čupić.

"Mnogo je važnije napraviti dobar izbor nego brz izbor"

Predsednik parlamenta nije želeo da precizira kada bi Srbija mogla da dobije novu Vladu, ističući da, uprkos velikim očekivanjima javnosti, ne treba podleći pritisku da se kabinet što pre formira.

"Mislim da je ta vrsta pritiska i žurbe, koliko god bila logična i očekivana, nešto čemu ne treba podleći. Mnogo je važnije napraviti dobar izbor nego brz izbor", poručio je Čupić.

Odbacio je mogućnost da se takav pristup tumači kao traženje dodatnog vremena za formiranje Vlade.

"Ne tražimo nikakav tajm-aut. Jedna dobra Vlada, dobro izbalansirana po personalnim rešenjima, doprineće tome da svi zaborave da li se do nje došlo za 20, 30 ili 15 dana. Poenta je da dobijemo nešto što će biti kvalitetno i što će dugoročno moći da uradi dobar posao", naglasio je Čupić.

Vladavina prava i depolitizacija institucija u fokusu

Na pitanje koje bi odluke nove Vlade pokazale građanima da je Srbija ušla u novo političko poglavlje, Čupić je kao prioritete izdvojio vladavinu prava i depolitizaciju institucija.

"Javni servis treba da kontroliše svaku vlast"

Čupić je ukazao i na ulogu medija, posebno Javnog servisa, u kontroli vlasti i objektivnom informisanju građana.

"Javni servis je tu da kandiduje teme, da obrađuje teme koje su važne našim građanima, da vrši kontrolu svake vlasti i da bude objektivan, kao što ću se ja truditi da budem i prema vlasti i prema opoziciji", rekao je Čupić.

Ocenio je da bi uspostavljanje takvih odnosa u društvu moglo da dovede i do toga da studenti sami procene da više nema potrebe za njihovim političkim angažovanjem kroz plenume.

"Ako to budemo imali, mislim da plenumi možda u nekom trenutku odluče, kažu: 'Pa ovo je zdravo društvo, nama više uopšte ne treba da se ovim bavimo'", rekao je Čupić.

"Mislim da je to koren problema. Kada se to bude postavilo kako treba, i druge sfere će mnogo lakše početi da se reformišu i dolaze na svoje mesto. Dakle, svi negde očekuju pravdu", istakao je Čupić.

Napomenuo je da će se istovremeno raditi na reformama u drugim oblastima, ali da su, prema njegovom utisku, očekivanja građana najveća upravo kada je reč o pravdi.

Upitan da li se tokom prethodne dve godine osećao nebezbedno i da li bi proveravao da li je bio pod prismotrom, Čupić je odgovorio da se lično nije osećao ugroženo i da to ne bi proveravao.

Predsednički izbori biće raspisani do 26. novembra

Čupić je potvrdio da će u narednih nekoliko dana raspisati predsedničke izbore, koji bi trebalo da budu održani 27. decembra.

"Narednih par dana, to mora da se raspiše do 26. Danas je 22. Dakle, biće vrlo brzo raspisani", rekao je Čupić.

Komentarišući stav bivšeg predsednika Republike Aleksandra Vučića da je u postojećim uslovima besmisleno učestvovati na predsedničkim izborima, Čupić je upitao šta se promenilo u izbornim uslovima od održavanja parlamentarnih izbora.

"Šta se to promenilo? Jesu li izbori 25. oktobra bili smisleni, a izbori 27. decembra su besmisleni", upitao je Čupić.

Kada je reč o predsedničkom kandidatu Studentske liste, čije ime još nije saopšteno, Čupić je naveo da je to pitanje političke strategije, ali i specifičnog načina organizovanja i odlučivanja unutar studentskog pokreta.

O odnosu plenuma i institucija: Građani moraju da kontrolišu vlast

Govoreći o budućem odnosu studentskog pokreta i izabranih predstavnika državnih institucija, Čupić je ukazao na potrebu uspostavljanja mehanizama kojima bi građani kontinuirano kontrolisali rad narodnih poslanika, baš kao što parlament treba da kontroliše rad Vlade.

"Mi smo imali Skupštinu koja samo izglasava ono što predloži Vlada, koju je ta Skupština izabrala. Skupština izabere Vladu i onda sve što Vlada pošalje Skupština odobri. Pa kakva je to onda kontrola?", upitao je Čupić.

Ocenio je da su studentski plenumi pokazali kako se mogu preispitivati donete odluke i kontrolisati izabrani delegati, ali i da takav model nije nužno moguće preslikati na čitavo društvo.

"Oni koji su protiv plenuma vide ih kao nekakvu pretnju, oni koji su za to u tome vide nekakvo božanstvo. Ni jedno ni drugo nije tačno. Ne treba praviti idole od bilo čega", rekao je Čupić.

Naglasio je da pobeda na izborima ne daje pravo izabranim predstavnicima da rade šta žele do kraja mandata.

"Nama su građani delegirali vlast, odnosno javne funkcije. Sada moramo da napravimo neku vrstu kontrolnog mehanizma kako bi oni i dalje mogli da imaju kontrolu... Ne možete da radite šta hoćete. Nikada ne možete da radite šta hoćete", poručio je Čupić.

Foto: Printscreen RTS

Zašto Čupić ne ide na Samit EU i Zapadnog Balkana

Predsednik Narodne skupštine potvrdio je da neće prisustvovati predstojećem Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, zbog obaveza u parlamentu.

"Dobio sam poziv od gospodina Koste u petak u 9.30 i zahvalio sam se zato što u utorak imamo nastavak sednice", rekao je Čupić.

Naveo je da je predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta razumeo razloge zbog kojih neće prisustvovati skupu.

"Bilo bi neodgovorno i on je to potpuno razumeo, potpuno se složio sa tim da u ovom trenutku, kada mi nismo završili ni tih pet tačaka dnevnog reda, da ja odlazim na taj sastanak", dodao je Čupić.

Čupić nije precizirao da li će neko drugi predstavljati Srbiju na Samitu, ukazujući na to da je Vlada u tehničkom mandatu i da u ovom trenutku fokus mora biti na unutrašnjim pitanjima.

"Mislim da bi bilo jako neodgovorno i neozbiljno da ne budemo dovoljno pripremljeni. To su jako važne međunarodne teme. Došao sam na tu funkciju u četvrtak i da odmah u sredu idem bez ozbiljnih priprema", objasnio je Čupić.

Naglasio je da pravi razliku između ovlašćenja i uloge izabranog predsednika Republike i vršioca dužnosti.

"Ja sam vršilac dužnosti predsednika, nisam predsednik. Kod nas smo navikli u poslednjih više od 10 godina da se vršioci dužnosti ponašaju kao da imaju pun mandat. To moram kroz lični primer da pokažem. Tehnički ću pokriti taj period do izbora novog predsednika Republike", istakao je Čupić.

O evropskim integracijama: Građanima predstaviti i prednosti i nedostatke

Govoreći o evropskoj perspektivi Srbije, Čupić je naglasio da nema evropskih integracija bez učešća Narodne skupštine i njenih tela.

"Mislim da sastav ovog parlamenta prilično govori u prilog tome da imamo potpuno otvoren odnos i potpuno iskrenu težnju ka tim vrednostima", naveo je Čupić.

Poručio je da je neophodno otvoriti objektivnu javnu raspravu o evropskom putu Srbije i građanima pružiti sve relevantne informacije.