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Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić tokom gostovanja na TV N1 u emisiji "Utisak nedelje" osvrnuo se na tvrdnje da poseduje sedam stanova.

- Ali meni je bilo, što se toga tiče, vrlo zanimljivo, zato što sam odmah shvatio koji dokument imaju kod sebe kad su me pogrešno pitali za pogrešan datum, jer ja sam prošao kroz kompletnu dokumentaciju vezanu za tu izgradnju, i svaki dokument je imao neko svoje datiranje - rekao je Čupić, pa nastavio:

- I ja se sećam vrlo živo tih datuma, tako da sam tačno znao koji dokument imaju kod sebe i zašto spekulišu.

- To je ugovor o zajedničkoj izgradnji sa mojim nekadašnjim profesorom, tako da tu pišu te neke stambene jedinice, ali to je trenutno, u tom trenutku, daleko od realnog stanja - rekao je.

Potom je otkrio koji dokument je bio povod za spekulacije.

- Ja čak imam i neku sumnju odakle su oni to mogli da povuku. Ali da su oni zaista želeli da ozbiljno provere to imovinsko stanje, to se vrlo lako rešava, zato što u tom dokumentu piše broj parcele; oni su ga čak rekli i u prenosu, tako da vi to možete u katastru da proverite.

- Na toj parceli, u tom objektu, vlasništvo nad pojedinačnim delovima, odnosno stanovima, i tamo se jasno vidi da to što pričaju nije tačno. Zato je meni to bilo vrlo interesantno - otkrio je.

Foto: RTS

Na pitanje da elaborira šta nije tačno, rekao je:

- Pa nije tačno to, tih 7 stanova. Ja bih voleo, ja imam šestoro dece, ja bih zaista voleo da imam tih 7 stanova, ali, prosto ih nemam.

Ali, bilo mi je interesantno, u suštini, i da pustim da se na kraju krajeva i ukopavaju. Mada, malo je teško da se ukopavaju, jer su oni mnogo puta različite neistine iznosili, tako da vrlo su otporni na to kad ih se uhvati da iznose neistine - rekao je Čupić, pa dodao:

- Dakle, ne plaćaju neku veliku cenu. Tako da ja ne verujem čak i da kažu: "Izvini, nije bilo tačno, evo sad imamo sve, sve kako treba."

Istakao je da mora da se vrati kultura poštovanja institucija.

- Ako postoji institucija koja se zove Agencija za sprečavanje korupcije, i ako sam ja kao javni funkcioner od pre 3 dana dužan da tamo podnesem nekakvu dokumentaciju, ja ću to sa zadovoljstvom uraditi, i to će biti javno dostupan podatak. I, dakle, ko god to želi, može da vidi. Dakle, oni koji su iznosili takve spekulacije i neistine, oni to mogu da vide, i ako ima išta časti u njima, treba da dođu prvom sledećom prilikom i da kažu: "To što smo mi pričali nije tačno."