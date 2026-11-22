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Profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta u penziji i jedna od osnivača ProGlasa Ivanka Popović govorila je večeras u emisiji „Utisak nedelje“ o spekulacijama da bi mogla da dobije funkciju u budućoj vlasti, odnosno da bude kandidatkinja za premijerku.

Ona je istakla da sa njom niko nije razgovarao o bilo kakvoj funkciji, kao i da članovi ProGlasa nisu u potrazi za državnim pozicijama.

Popović je rekla da su joj prijatelji slali obaveštenja sa društvenih mreža na kojima se spekulisalo o tome kakvu bi ulogu mogla da ima u budućnosti.

„ProGlas je od početka predstavljen kao jedna društvena inicijativa i niko od članova ProGlasa nije u potrazi za funkcijom, tako da mogu da kažem da nisam vodila nikakve razgovore ni pregovore za bilo koju funkciju“, rekla je Popović.

Ona je dodala da, ukoliko studenti budu stupili u kontakt sa njom, to neće biti objavljeno preko društvenih mreža, već drugim putem.

Popović je jedna od osnivača inicijative ProGlas, koja je pokrenuta uoči izbora 2023. godine sa ciljem podsticanja građana da učestvuju u društvenom i političkom životu.