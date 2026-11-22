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Glumica Lidija Vukićević večeras je u emisiji "Hit tvit" govorila o incidentu ispred Skupštine Srbije, kada je polivena jogurtom.

- Ja sam najnormalnije dolazila na zasedanje i onda sam osetila da me neko vuče za kosu i onda sam shvatila da imam jogurt na glavi, koji mi je gospođa prosula po kosi. Nikada u životu nikome nisam namerno i zlonamerno nešto učinila, uvek sam se trudila da budem i dobar čovek i dobra majka i ćerka. Radila sam svoj posao najbolje što sam mogla i uveseljavala ljude u Srbiji kroz svoj rad. A onda se dogodi nešto što nikada u životu nisam mogla da pomislim da može da se dogodi - rekla je Vukićević.

Kako kaže, ne razume zašto bi nekome smetalo njeno držanje i pita se "kome to treba da saginje glavu i da bude poltron".

- Nekome je javno dopušteno da me kazni, s obzirom da je bilo policajaca koji su tu stajali. Oni su gledali i tada sam se zapitala gde su nestali kavaljeri, vikinzi koje smo nekada imali. Da li je moguće da od svih muškaraca koji su bili tu, nije našao za shodno da stane u zaštitu jedne žene - rekla je ona.

Ističe da je bilo ljudi koje je iritiralo čak i to što ima maramice u tašni. Vukićević je rekla da, kada se vraćala kući, isto je imala "neprijatnosti, zviždanja i pištanja".

- Čak su to snimili i stavili i na tik tok. Međutim, veliki broj njih je htelo da se slika sa mnom, ali su molili da ne objavljujem nigde, govoreći da je to za njihovu internu upotrebu. Jedan čovek mi je prišao i rekao u lice da mi se on smejao. Pitala sam ga da li je srećan, na šta me je gledao kao da sam mu postavila najveće filozofsko pitanje - rekla je Vukićević.