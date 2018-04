JOŠ JEDAN SKANDAL RADIKALA: Traže novo suđenje Legiji za atentat na Đinđića!

U Beogradu je osvanula inicijativa za prikupljanje potpisa za obnavljanje sudskog procesa Miloradu Ulemeku Legiji koji je osuđen za atentat na nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića.

Prema pojedinim navodima koji su se pojavili na Tviteru ispod ove fotografije stoji da je inicijativa potekla od pripadnika Srpske radikalne stranke i da je ovaj plakat viđen kraj njihovog štanda na Banovom brdu.

Da se zaista radi o inicijativi radikala potvrdio nam je predsednik SRS Vojislav Šešelj.

"To je inicijativa potekla od Gradskog odbora. Sačekaćemo da stranka to usvoji pa da krene prikupljanje potpisa. Verujem da će inicijativa biti usvojena jer se niko nije protivio", rekao je za Šešelj Kurir.

On kaže da ne zna da li bi takva jedna inicijativa zaista i uspela ali da, kako kaže, "javnosti se mora staviti do zanja da su to bili izrežirani procesi".

"Moramo stalno stavljati do zanja javnosti da su i Legiji i Zvezdanu Jovanoviću bili izrežirani procesi i da oni moraju da se obnove", rekao je Šešelj.

Na plakatu stoji da se prikupljaju potpisi za obnavljanje sudskog procesa Legiji.

