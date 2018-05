ISTRAŽUJEMO KAKO SU POLITIČARI STEKLI VELIKO BOGATSTVO: Odakle Janjuševiću vila od 5 miliona evra?! Otkud pare Čedi, Nikoliću, Vulinu...

Jedan od primera je Zoran Janjušević, nekadašnji savetnik ubijenog premijera Zorana Đinđića, koji je više puta u proteklih 10 godina bio optuživan za finansijske malverzacije. On danas živi u vili čija je vrednost procenjena na oko pet miliona evra, a u vreme kada je stekao bogatstvo radio je u državnim organima.



Odgovor na logično pitanje kojim novcem je kupio luksuznu nekretninu nije poznat, kao što je za srpsku javnost još uvek nepoznanica i ko je tetka iz Kanade koja je ministru odbrane Aleksandru Vulinu pozajmila 205.000 evra za kupovinu stana od 107 kvadrata u Beogradu. Ko finansira luksuzni život Čedomira Jovanovića, lidera LDP, i njegove porodice višegodišnja je misterija, a i Tomislav Nikolić, bivši predsednik Srbije, koji se onoliko hvalio da je čovek iz naroda, odbija da tom istom narodu položi račune i kaže kako je platio petosoban stan u Beogradu ili kuću u Bajčetini, vikendice na Savi....

- Zakon o poreklu imovine nije srećno rešenje, ali u ovakvoj situaciji to je jedino rešenje. Pitanje je zašto se taj zakon - i posle dve godine visokofrekventnih političkih najava da će se doneti - ne donosi. Političari su dužni da objasne kako su došli do svoje imovine, a jedan od mehanizama bi mogao da bude taj zakon o poreklu imovine - kaže Stojiljković za Kurir i dodaje:

- Poreska administracija bi morala to da pokazuje, da imaju uvid u to koliko prihodi mogu da pokriju imovinu, ali ukoliko to ne funkcioniše, zašto se zakon o poreklu imovine ne donosi?

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija podseća da je u ekspozeima premijera iz 2016. i 2017. najavljeno donošenje posebnog zakona o ispitivanju porekla imovine i da sadržaj tog zakona još uvek nije poznat.

- Pretpostavlja se da bi on mogao da donese mogućnost dodatnih provera podataka o imovini i prihodima i da bi, u slučajevima kada ne postoji dokaz o tome da je imovina stečena na zakonit način, bilo uvedeno dodatno oporezivanje. I dalje nije jasno na koga bi se taj zakon odnosio. Ali u svakom slučaju bi se moglo očekivati da će neki od slučajeva o kojima ste pisali biti predmet ispitivanja jednom kada takav zakon bude donet - kaže Nenadić.





Ministarstvo pravde

Zakon o poreklu imovine i dalje razmatra radna grupa

- Prema radnom tekstu zakona o poreklu imovine, koji i dalje razmatra radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i Poreske uprave, najvažniji organ za primenu ovog zakona je Ministarstvo finansija - Poreska uprava. Ministarstvo pravde kao ovlašćeni predlagač zakona i Ministarstvo finansija su u procesu usaglašavanja zakonskih rešenja. Svakako, Nacrt zakona o poreklu imovine će biti na javnoj raspravi kako bi svi zainteresovani mogli da se upoznaju s rešenjima koja će on predviđati - poručili su iz Ministarstva pravde.





Zid ćutanja

Ovo ne mogu da objasne

Zoran Janjušević, bivši savetnik Zorana Đinđića

Vila od pet miliona evra

Zoran Janjušević, nekadašnji savetnik u vladi pokojnog Zorana Đinđića, u svom vlasništvu ima vilu procenjenu na pet miliona evra, o čemu je Kurir pisao, što nameće pitanje na koji način su on, ali i mnogi političari u Srbiji stekli toliko bogatstvo!

Aleksandar Vulin, ministar odbrane

Tetka iz Kanade mu kupila stan



Vulin je kazao da je stan od 107 kvadrata s parking mestom platio 244.620 evra, od čega je 205.000 evra pozajmio od suprugine tetke iz Kanade. On je objasnio kako je u Srbiju uneo taj novac - u delovima od po 9.000 evra, čime je izbegao da suma bude prijavljena na carini. Nikad nije otkriveno da li tetka zaista postoji i čime se bavi.



Tomislav Nikolić, bivši predsednik Srbije

Petosoban stan, vikendice, kuća...



- Tomislav Nikolić ima stan od 194 metra kvadratna, čija je vrednost procenjena na 390.000 evra, kuću u Bajčetini, dve vikendice na Savi, a sam je platio izgradnju i oslikavanje crkve u Bajčetini, što, prema rečima stručnjaka, vredi do čak 500.000 evra. Odbija da objasni kojim novcem je sve to platio.

Čedomir Jovanović, lider LDP, bivši potpredsednik Vlade

Luksuzni život, džipovi, firme...



Jovanović je bio vlasnik nekoliko firmi, vozi skupe automobile, mahom džipove, poznat je po luksuznom načinu života, a u više navrata je isticao svoja skupa egzotična putovanja. Hrvatski mediji su pisali da ima jahtu.

