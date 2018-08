TITO JE POKLONIO ALBANCIMA 670 SRPSKIH NASELJA: Evo kako je duplirao teritoriju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je, govoreći o problemu Kosova, kazao da ni Kopaonik nije pod našom upravom pošto 180 metara od Pančićevog vrha patrolira Kfor.

- Ljudi u Beogradu, recimo, ne znaju da mi nemamo Kopaonik pod svojom upravom, tamo svakog dana nedaleko od Pančićevog vrha možete videti Kforove patrole - rekao je Vučić.



Evo kako je do toga došlo. Josip Broz Tito je 1946. proširio granice južne srpske pokrajine nauštrb centralne Srbije.

Duplirana teritorija



Južna srpska pokrajina je do tada obuhvatala samo 15 opština, Tito im je pridodao još 15 i tako duplirao veličinu Kosova.



Tako, umesto da Srbija brani 5.196 kvadratnih kilometara, koliko je nekad iznosila površina Kosova, danas se bori za 10.908 kvadratnih kilometara, koliko iznosi površina južne pokrajine posle ove Titove odluke.



Broz je Kosovu pripojio opštine: Vitina, Gnjilane, Gora, Zvečan, Zubin Potok, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, Novo Brdo, Istok, Peć, Prizren, Lešak, Podujevo, Leposavić i Štrpce, a koje su do tada pripadale staroj Srbiji. Time je Kosovu praktično pripojeno i pola Kopaonika - Lešak, Vračevo, Jarinje, Belo Brdo i još na desetine naselja, sela i zaselaka koji su odvajkada bili deo Srbije.



Na taj način, Kosovo je od postojećih 708 naselja od Tita "na poklon" dobilo još 670 naselja, što je bilo 10,23 odsto teritorije centralne Srbije.

Poklanjanje zemlje



Zašto su komunisti to uradili nema jedinstvenog stava. Dok jedni tvrde da su tim projektom želeli da povećaju broj Srba na Kosmetu, drugi navode da je u pitanju klasično poklanjanje teritorije Srbije Albancima.



Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da je tom politikom tzv. teritorijalnog menadžmenta u stvari pokušana "pacifikacija neprijatelja, odnosno Albanaca" na Kosovu.

- Projekat pripajanja opština iz centralne Srbije, gde je živelo većinski srpsko stanovništvo, vođeno je idejom da se poveća broj Srba na Kosmetu. To je bio pokušaj da se promeni demografska slika na KiM u korist Srba.



Istoričar Kosta Nikolić navodi da su komunisti u periodu od 1958. do 1963. pripojili AP Kosovo i opštine Lešak, Leposavić i Zubin Potok.

- Sve to je rađeno pod plaštom navodnog bratstva i jedinstva, a u stvari je to bilo davanje državne teritorije Srbije drugima. Neozbiljno! Nisu oni razmišljali nikad o srpskim interesima, već kako da smanje Srbiju.

Dileme

Uloga Stambolića i Krcuna

Otcepljenje dela Raškog okruga i njegovo pripajanje KiM pripisuje se Petru Stamboliću. Zvanično obrazloženje za pripajanje srezova Leposavić i Lešak 1959. bilo je da taj deo gravitira ka Mitrovici zbog rudnika. Stvarni razlog, navodno, bilo je obezbeđivanje dovoljno glasova za izbor Stambolića među delegate Savezne skupštine. Stambolić je tvrdio da je to uradio Slobodan Penezić Krcun "da bi povećao broj Srba u pokrajini", koja to još nije bila.

