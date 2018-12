PLJUŠTE POZIVI ZA SPECIJALNI SUD: Poziv dobio i Sokol Dobruna, šef prekog suda terorističke OVK

PRIŠTINA - Šef vojnog suda takozvane Oslobodilačke vojske Kosova Sokol Dobruna (79) izjavio je za prištinsku televiziju T7 da je pozvan da se 12. decembra pojavi u Specijalnom sudu za ratne zločine.

Dobruna je kazao i da takozvana OVK nije počinila nikakav zločin, ali da će on sarađivati sa sudom. On je rekao da ne zna u kom je svojstvu pozvan da se pojavi pred sudom, ali da ga je "slovenska kancelarija" Specijalnog tužilaštva uputila to da uradi, prenosi prištinski sajt Botasot.

Krajem prošle nedelje i bivši komandant Operativne zone OVK za Lap i bivši poslanik Skupštine Kosova Rustem Mustafa Remi pozvan je da pred Specijalnom sudom 14. januara da izjavu.

