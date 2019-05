DELEGACIJA IZ JAGODINE SA GRČKIM PRIVREDNICIMA Marković: Srbija i Grčka čuvaju stabilnost na Balkanu

Foto: Palma Plus

Privredno-politička delegacija koju predvodi predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma sastala se sa grčkim privrednicima i predsednikom Privredne komore oblasti Pieria i vlasnikom dve fabrike koje proizvode žensku konfekciju Ilijasom Hadžihristoduluom u sedištu Privredne komore grčke regije Pierija u gradu Katerini.



U razgovoru je istaknuta obostrana spremnost za jačanje privredne saradnje kako Jagodine i grčkih gradova, tako i Srbije i Grčke. Hadžihristodulu je tom prilikom rekao da srpski narod doživljava kao braću i ponovio da je Maković počasni građanin grada Katerini i da izuzetno poštuje njegovu politiku.



- Mislim da ovde u Grčkoj treba da organizujemo seminar i da naučimo kako sa uspehom Marković vodi Jagodinu. On zna da odabere dobre saradnike koji su već dugo sa njim što samo ukazuje da radi ispravno - kazao je Hadžihristodulu i najavio da će privrednici iz Srbije biti pozvani na Sajam turizma koji će se održati u Katerini i dobiti besplatne štandove tom prilikom.

foto: Palma Plus

Marković se zahvalio domaćinu na dobrodošlici i osvrnuo na ekonomsku saradnju dve zemlje.



- Kada je u pitanju ekonomska saradnja Grčke i Srbije, ona se nekada povećavala iz godine u godinu, a sada iz meseca u mesec. Želim da vam kažem da je Grčka sigurna i stabilna država za strane investitore i da su Srbi počeli da kupuju vaše hotele i da grade nove. Taj podatak me raduje jer ako su naši privrednici izabrali Grčku da ulažu novac to znači da je vaša zemlja ekonomski stabilna - kazao je on.



Marković je istakao da je Srbija jedna od najstabilnijih država na Balkanu:

- Imamo stabilan dinar, ekonomsku i političku stabilnost i ako su Nemci, čija je država ekonomski najmoćnija u EU, otvorili brojne fabrike u Srbiji i zapošavljavaju oko 60.000 Srba, i ne samo Nemci već i Italijani i Francuzi, onda vi i ja, ne kao političari, vec kao privrednici treba da uradimo sve što je u našoj moći kako bi se svi oni proizvodi koje Grčka uvozi, uvozili iz Srbije i kako bi se povećala trgovinska razmena između dve zemlje, kao i grčke investicije u Srbiji.



Kurir.rs/Foto: Palma Plus



Apel I Grci da dignu glas protiv

taksi i stvaranja Velike Albanije



Marković je informisao Hadžihristodula da je u Srbiji završen auto-put koji vodi ka Grčkoj i sada se, kako je rekao, probijanjem Grdeličke klisure najmanje sat i po brže stiže iz Srbije do Grčke. foto: Palma Plus

- Najveću korist od tog auto-puta ima Grčka i pošto je Srbija u tu saobraćajnicu uložila ogromne pare da vidimo kako da nam malo vratite taj novac kroz privredu i investicije - kazao je Marković i zamolio Hadžihristodula kao privrednika i predsednika Privredne komore regije Pierija da uputi zahtev grčkoj vladi, ali ne samo on, nego svi grčki privrednici da to učine protiv taksi kosovskih Albanaca od 100 odsto na robu iz Srbije:

- Mislim da ćete i vi imati problem sa Albancima kao što to imaju Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija, jer oni u želji da naprave Veliku Albaniju planiraju i jedan deo grčke teritorije.

Kurir