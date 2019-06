UŽIVO! VUČIĆ: Ljudi vide da se neko bori i da neko radi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, upravo uživo gostuje na televiziji O2, gde sumira utiske iz današnje posete Zapadnobačkom okrugu.

Aleksandra Vučića je ugostio novinar i urednik Oliver Jakšić.

O ODNOSIMA U REGIONU

22: 20 - "Mi moramo da imamo sa Crnom Gorom imamo dobre odnose, to je naš interes, to je interes zbog Srba koji žive tamo. Razgovarao sam sa predstavnicima iz regiona juče o tome kako možemo da pomognemo našem narodu"

O ŠEŠELJEVOM IZRUČENJU HAGU

22:15 - "Kada su tražili Šešelja, koji je pojediničano najjači u opoziciji, ja sam rekao da ne mogu da se igraju sa Srbijom" - rekao je Vučić.

O SITUACIJI NA KOSOVU

22:12 - "Ja sam ponudio kompromis, neće ga Srbi, neće Albanci,"

22:05 - "Stranci neće upravljati Srbijom!"

21:52 - "Do sastanka u Parizu nije došlo zbog odluke Albanaca da ne ukinu takse od 100 odsto na srpske proizvode"

21: 47 - "Naš narod na KiM je prošao sito i rešeto i odlično sve razume. Odakle nekim ljudima logika da idu protiv svog naroda i svoje države", rekao je Vučić i najavio da "naš narod na Kosovu i Metohiji neće ostati gladan".

O POPLAVAMA

21:41 - "Bilo nam je 100 puta manje vode nego u Velikoj Britaniji. Zašto uvek mora neko za nešto da bude kriv? - pitao je Vučić, govoreći o vodi koja je izazvala poplavu u delovima Beograda.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na stanje u Borči, Ovči, Krnjači i šteti koju su padavine poslednjih dana izazvale i rekao da je obećao ljudima da će se već 4. jula potpisati ugovor o izgradnji kanalizacione mreže sa te strane Dunava i ljudi koji su toliko godina čekali na kanalizaciju će je dobiti vrlo brzo.

O RAZGOVORU SA GRAĐANIMA I POSETI ZAPADNOBAČKOM OKRUGU

21:35 - "Ja ljude nikada nisam lagao, jer sam imao plan. Ja fakultet nisam zadržavao na mufte, nisam prevarant. Meni ne treba da kupujem ničiju ljubav, ni poverenje. To se stiče radom. U našoj zemlji to uvek govore ljudi koje polaze od sebe, ja živim za ovaj plan. Čekali smo ovo da se dogodi u Londonu, da bismo mogli da obelodanimo. Čekao sam iz Trezora poslednje informacije. Živim za to da imamo dobro kasu."

21:26 - "Dokle god budem imao poverenje građana Srbije, nikada nam deficit neće biti veći od 1% a daću sve od sebe da ne bude veći ni od 0,5% Kredite treba uzimati kada su povoljni i kada možete brzo da ih vratite."

21:24 - "Za vas je najvažnija informacija ta da nismo u suficitu"

21:21 - "Planiramo povećanje plata i minimalnih zarada na najmanje 29.000 ako ne i 30.000 dinara, ali to nije ni najmanje lako. Sa 15 i nešto hiljada povećati ovoliko zaradu je veliki uspeh."

21:20 - "Običnom čoveku znači kada dobije novu bolnicu, puteve, dom zdravlja, kanalizaciju..."

21:18 - "Mi nismo uzeli novi kredit, samo obnavljamo stari. Nismo se zadužili. Prethodna Vlada se zadužila za 7,5% Ušteda je jasna"

21:17 - "Bor danas ima 41% veću proizvodnju"

21: 13 - "Naša Vlada je oterala MMF iz zemlje. Sve smo razorili i uništili. Akomulirali dugove. Kada kažem naša Vlada, mislim na ove prethodne."

21:11 - "Neverovatno je da se toliko ljudi pojavilo danas u Somboru, pogotovo u vreme kada nema nekih tenzija u društvu."

