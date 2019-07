HVALA VAM ŠTO NISTE ZABORAVILI SVOJE KORENE: Vučić sa Dejvidom Vujićem, Srbinom koji je poslao Amerikance na Mesec

"Hvala vam što niste zaboravili svoje korene i što na najbolji način predstavljate srpski narod u Americi. Mnogo ste ste učinili i činite za približavanje Srbije i Amerike." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa Dejvidom Vujićem, poslednjim iz grupe Amerikanaca srpskog porekla, koji su radili na svemirskom programu Apolo šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka i dodao je da smo u Srbiji ponosni na njih i njihov doprinos tom velikom dostignuću za čovečanstvo.

