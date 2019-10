SNIMCI IZ GARAŽE NA OBILIĆEVOM VENCU RAZOTKRIVAJU BASTAĆA: Evo kako je namestio sačekušu za Vesića! (VIDEO)

Snimci sa bezbednosnih kamera iz garaže na Obilićevom vencu u kojima je akter bio predsednik Opštine Stari Grad Marko Bastać, na dan promocije knjige zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, pokazuju da je incident ispred galerije "Progres", a zatim i paljenje knjige, bila dobro isplanirana akcija.

Jedna sačekuša bila je planirana u garaži na Obilićevom vencu, gde su Bastać i njegovi telohranitelji presreli u garaži vozača koji je dovezao Vesića na promociju. Oni su ga ispitivali, snimali i pokušavali da saznaju gde će Vesić ući u automobil.

Ubrzo je Vesićev vozač krenuo, a onda je krenula jurnjava za automobilom kako bi saznali gde ide po Vesića. Pošto im je umakao, svi su se rastrčali po stepeništu garaže kako bi saznali gde je automobil.

Kako nisu uspeli da pronađu Vesićev automobil, onda su krenuli da pale njegovu knjigu.



Vesić podneo krivičnu prijavu protiv Đilasa, Borka, Miljuša i Bastaća za pokušaj ubistva

Podsetimo, zamenik gradonačelnika Goran Vesić podneo je danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa i još trojice članova Saveza za Srbiju zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju, tokom incidenta koji se dogodio prošlog ponedeljka ispred galerije ''Progres'', posle promocije njegove ''Knjige o Beogradu''.

Vesić je optužio Đilasa da je organizator incidenta koji se dogodio u ponedeljak 14. oktobra na uglu Knez Mihailove i Zmaj Jovine, ispred galerije ''Progres'', kao i da je lider SzS nekoliko sati pre održavanja promocije ''Knjige o Beogradu'', u zvaničnom saopštenju pozvao svoje pristalice da se okupe ispred Progresa, povodom promocije njegove knjige.

'Đilas je sa umišljajem pozvao pristalice da izazovu sukobe i nerede, da fizički napadaju druge ljude i, ono što je najgore, da proliju tuđu krv. Za to postoje dokazi. Lično je odgovoran, jer je sa umišljajem organizovao događaj koji je trebalo da prekine moju promociju. Kad to nije uspelo, onda su pokušali da linčuju mene i one koji su bili sa mnom, to je bio pokušaj mog ubistva'',rekao je Vesić.

Vesić je tada naveo da je to još jedan dokaz da je događaj ispred ''Progresa'' bio organizovan, a ne spontano okupljanje građana, kao što je, dodaje, Đilas pokušao da predstavi.

''Na osnovu onoga što se desilo ispred galerije, na osnovu snimaka koje

imamo i lica koje smo identifikovali, a među kojima je bilo i narkodilera, dokazaćemo da je ovo bio organizovan pokušaj ubistva i da iza toga direktno stoji Đilas, a da su ova trojica njegovi izvršioci'', naveo je Vesić.

