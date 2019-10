ALEKSANDAR VUČIĆ O POKUŠAJU LINČA GORANA VESIĆA: Gde gore knjige, goreće i ljudi

Dragan Đilas i njegova hunta pokušali su da linčuju Gorana Vesića, saopštila je juče Srpska napredna stranka.

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, održao je preksinoć promociju svoje knjige „Knjiga o Beogradu“, a nakon što je krenuo iz galerije „Progres“, masa demonstranata predvođena Markom Bastaćem, potpredsednikom Stranka slobode i pravde, na čijem je čelu Dragan Đilas, jurila ga je po ulicama grada nazivajući ga pogrdnim imenima. Nedugo zatim neki od demonstranata zapalili su Vesićevu knjigu.

Ne dozvoljavaju drugačije mišljenje

Komentarišući paljenje Vesićeve knjige, predsednik Aleksandar Vučić kazao je da je to samo poruka da opozicija ne dozvoljava da se razmišlja drugačije od njih.

- Hajne je lepo rekao: „Gde gore knjige, goreće i ljudi“. Onda se pitate zašto u istraživanju javnog mnjenja nema ljudi koji ih podržavaju - naveo je predsednik Srbije.

S druge strane, Nikola Nikodijević, predsednik GO SPS, poručio je da su „lideri SZS i njihovi sledbenici ispoljili primitivno ponašanje, koje po svim civilizovanim pravilima zaslužuje da bude krivično gonjeno i osuđeno“.

- SZS se okreće nasilju i provokacijama jer nema podršku javnosti i želi da privuče pažnju na sebe - naveo je Nikodijević.

Nadležni da reaguju



Da nadležni moraju da reaguju, smatra i Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost.

- Sloboda kretanja je Ustavom zagarantovana kategorija. Ko god da je ugrozi, mora da se suoči sa pravnim konsekvencama. Tužilaštvo i pravosudni organi moraju reagovati - kaže Rajić i dodaje:

- Ko spaljuje knjige, spaljuje i ljude. Poslednji put to su radili nacisti 1933. godine. Plašim se da bi takvo ponašanje moglo da eskalira - izjavio je Rajić za Kurir.

Goran Vesić

ĐILASOVI UKRALI NOVAC ZA LEČENJE DETETA

Vesić se juče oglasio na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici i napisao da je „u napadu Đilasovih plaćenika“ ukraden novac od prodatih knjiga, koji je bio namenjen lečenju bolesnog dečaka:

- Na promociji moje „Knjige o Beogradu“ sinoć su prodata 202 primerka. To znači da smo prikupili 202.000 dinara za lečenje malog Filipa Ivanovića iz Smedereva, pošto je sav prihod od prodaje bio namenjen za lečenje ovog dečaka, koje je započeto. Nažalost, u napadu Đilasovih plaćenika na mene i druge posetioce promocije neko od njegovih kriminalaca, mene ne bi začudilo da je to bio Bastać, oteo je iz ruku devojke koja je prodavala knjige kovertu za 62.000 dinara. Ono što su Đilasovi plaćenici oteli ja ću lično da uplatim od svoje plate do petka, tako da će dete dobiti sve pare.