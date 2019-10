VESIĆ: Krivična prijava protiv Đilasa, Borka, Miljuša i Bastaća za pokušaj ubistva

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podneo je danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa i još trojice članova Saveza za Srbiju zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju, tokom incidenta koji se dogodio prošlog ponedeljka ispred galerije ''Progres'', posle promocije njegove ''Knjige o Beogradu''.

Vesić je krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa, Borka Stefanovića, Branka Miljuša i Marka Bastaća podneo u svojstvu građanina zbog, kako je naveo, izvršenja krivičnog dela ubistva u pokušaju na osnovu člana 113, u vezi sa članom 30 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

On je optužio Đilasa da je organizator incidenta koji se dogodio u ponedeljak 14. oktobra na uglu Knez Mihailove i Zmaj Jovine, ispred galerije ''Progres'', kao i da je lider SzS nekoliko sati pre održavanja promocije ''Knjige o Beogradu'', u zvaničnom saopštenju pozvao svoje pristalice da se okupe ispred Progresa, povodom promocije njegove knjige.

'Đilas je sa umišljajem pozvao pristalice da izazovu sukobe i nerede, da fizički napadaju druge ljude i, ono što je najgore, da proliju tuđu krv. Za to postoje dokazi. Lično je odgovoran, jer je sa umišljajem organizovao događaj koji je trebalo da prekine moju promociju. Kad to nije uspelo, onda su pokušali da linčuju mene i one koji su bili sa mnom, to je bio pokušaj mog ubistva'', kaže Vesić za Tanjug.

Dodao je da su se ispred galerije ''Progres'' prošlog ponedeljka okupile Đilasove pristalice među kojima su, kaže Vesić, bili zaposleni u njegovoj stranci, ali i zaposleni u opštini Stari grad, kao i rođaci predsednika Opštine Stari grad Marka Bastaća...

Vesić navodi da je to još jedan dokaz da je događaj ispred ''Progresa'' bio organizovan, a ne spontano okupljanje građana, kao što je, dodaje, Djilas pokušao da predstavi.

''Na osnovu onoga što se desilo ispred galerije, na osnovu snimaka koje

imamo i lica koje smo identifikovali, a među kojima je bilo i narkodilera, dokazaćemo da je ovo bio organizovan pokušaj ubistva i da iza toga direktno stoji Djilas, a da su ova trojica njegovi izvršioci'', naveo je Vesić.

Dodao je da je vreme da onaj ko unosi nerede, želi da prolije krv i stalno izaziva sukobe u društvu, samo sa željom da se nekako vrati na vlast, odgovara za svoje postupke.

Vesić je naglasio da je incident koji se dogodio posle promocije njegove knjige nedopustiv u demokratskom društvu i istovremeno primetio da se u pojedinim medijima pokušava da se relativizuje paljenje njegovog dela.

''Televizija N1 je napravila čitav niz priloga u kojima se kaže da je paljenje knjiga dozvoljeno i normalno, da to nije krivično delo... Mislim da ne treba da živimo u društvu u kojem je paljenje knjiga normalno, jer ako je normalno paljenje knjige, sutra će biti normalno paljenje kuća ili ljudi, kao što se dešavalo u nacističkoj Nemačkoj'', zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir