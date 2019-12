VUČIĆ NA O2: Mnogi u Evropi ne vole da vide da Balkanci sami kroje svoju sudbinu

Gostujući u emisiji "Stav" kod novinara Milovana Jovanovića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da će Srbija nastojati da sačuva dobre odnose sa Hrvatskom, bez obzira ko pobedi na predsedničkim izborima.

.-Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da će, ko god da dobije predsedničke izbore u Hrvatskoj, dve zemlje u budućnosti morati da grade bolje odnose, ali je izbegao da prognozora ko bi u drugom krugu mogao da pobedi da "ne bi pomogao onom drugom".

Vučić je u intervjuu za TV 02 ocenio da je kandidatu desnice Miroslavu Škori "nedostajalo tri dana kampanje" da postane predsednik Hrvatske jer je pokazaivao više emocija od svojih protivkandidata.

Vučić je ocenio da su u prognozama i predizbornim istraživanjam Škori dali mnogo manje nego što je osvojio i ocenio da "to ne može biti greška"

- Škoru si previše spustili, ali on je dostigao 24 skoro 25 ossto, a to ne može biti greška, toliko ne možete da promašite, rekao je Vučić.

Na pitanje ko je od dvoje kandidata prihvatljivi za Srbiju Vučić je izbegao odgovor, ocenivši da bi, šta god da kaže, bilo pogrešno protumačeno.

- Šta god bih rekao pomogao bih onom drugom - rekli bi: Vučić navija, a onda bi im to bila jedina tema", rekao je Vučić On je ocenio da će srpsko-hrvatski odnosi "morati da se popravljau, šta god mi mislii jedni o drugima".

- Naš je posao da sarađujemo i da imamo dobre odonose, naglasio je Vučić.

On je naglasio da je izbegavao reakcije na zbivanja i poruke iz Hrvatske kako ne narušio poziciju Srba u Hrvatskoj.

Mi ćutimo, neretko - jer imate 184.000, uveren sam i više od 20.000 Srba trenutno u Hrvatkoj - i bilo bi strašno neodgovorno da pogrešnim reakcijama dovedomo njihov položaj u pitanje, rekao je Vučić.

Oni su nama bili uveli sankcije i zabranili našu robu kad su ugledali migrante. Da nije bilo Angele Merkel pitanje je kako bi se to završilo, sve zbog vrlo neodgovorne politike Milanovića, rekao je Vučić.

Na pitanje o donošenju Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, Vučić je rekao da je vlast 2006. godine oterala Crnu Goru od Srbije.

- Za nas je teška pozicija, šta god da kažemo biće okvalifikovano kao mešanje u tuđe stvari. Nismo srećni zbog tog zakona,ali nemamo pravo da utičemo na Crnu Goru. Nije moguće da se sa tim saglasimo. Ja sam u razgovoru sa Đukanovićem rekao svoj stav. Nadam se da su crnogorske vlasti u svemu pravu, a ne mislim da jesu. Ne možete posle sto godina državine da kažete sad imamo druga pravila. Nadam se da im to nije namera, rekao je Vučić.

Na pitanje o mini-Šengenu Vučić je rekao da za taj projekat ne postoji tako oduševljena podrška u glavnim prestonicama Evrope.

- Mnogi u Evropi ne vole da vide da Balkanci sami kroje svoju sudbinu. Uz sva naša neslaganja po pitanju albansko-srpskih odnosa, u ovom smislu, ekonomskom, Edi Rama je pokazao apsolutnu hrabrost, rekao je Vučić govoreći o mini Šengenu. Najvažnije za ljude je da dobijaju slobodu kretanja, da naše firme zarađuju više. Ako bismo smanjli zadržavanja na granicama ukupno bi uštedeli 2,5 milijarde, a samo Srbija bar milijardu. Zamislite šta se sve može uraditi u Srbiji za taj novac. Privući ćemo mnogo više investitora jer će se oni osećati mnogo bolje na malo širem tržištu. Investitori gledaju gde ima manje korupcije, ali nje ima svuda. Dolaziće pre svega u Srbiju. Ljudi, nama su potrebni radnici, je l' bolje da nam dođe radnik iz Kumanova ili da čekamo Kanađanina? Imamo prve medicinske sestre koje se vraćaju, iako su im plate i dalje male, rekao je Vučić.

- Protok radne snage nam je najvažniji. To je najbolja pohvala za našu inicijativu. Protok radne snage nam je najvažniji, to će zaživeti do kraja januara naredne godine - odgovorio je Vučić.

Na pitanje da li ova inicijativa može da ubrza put Zapadnog Balkana u EU, Vučić je rekao:

- Ja to stvarno ne mogu da vam kažem. Jeste vi sigurni ako uradimo sve i ako jednog dana postignemo neki dogovor sa Albancima da će nas primiti u EU? Ja nisam. Ja sam čovek koji sa svim državnicima razgovara svaki dan... "Mi nikada ne prekidamo taj proces, mi vas čekamo", dobijam odgovore o Srbiji u EU. godine.

- Mi nismo idealna demokratija, niti idealna zemlja, ali da imamo zakone koje ima današnja Francuska, mi ne bismo mogli da otvorimo pregovore sa EU, ocenio je Vučić za televiziju O2.

On sumnja da Srbija može do 2025. godine da postane članica Unije.

Vučić smatra da EU, posle Bregzita, mora da donese krupne političke odluke koje su na nivou Soluna iz 2003. godine.

