BIVŠA VLAST PRALA PARE IZ IRANA: Bogićević novac delio s Tadićevim ljudima, tajkuni radili s bankom koju češlja FBI

U Novoj ljubljanskoj banci (NLB), koja je pod istragom američkog FBI zbog finansijskih malverzacija sa Irancima od pre deset godina, kredite su uzimali i pojedini srpski biznismeni, a deo tog novca, kako se osnovano sumnja, preko raznoraznih tokova i poslovnih kombinacija završavao je u džepovima političara bivšeg režima, koji je predvodio Boris Tadić.

Na listi srpskih privrednika koji su uzimali novac od NLB nalazi se, između ostalih, kako saznajemo, i Miroslav Bogićević, vlasnik koncerna „Farmakom MB“.

Pod lupom

Kako je Kurir juče pisao, 20 istražitelja FBI došlo je u Ljubljanu upravo zbog afere s pranjem iranskog novca u NLB, teške više od milijardu evra, koja se odigravala između 2009. i 2011. U tu aferu je, kako su navodili slovenački mediji, navodno umešana i bivša srpska vlast predvođena Tadićem. - Bogićević je samo jedan u nizu srpskih biznismena koji su bili klijenti NLB banke. Poslovali su s bankom, uzimali kredite, a pojedini su onda deo novca preko raznih kombinacija prosleđivali političarima, konkretno pojedincima iz okruženja Borisa Tadića. Neki su zato sada u panici, strahuju da bi istraga FBI o pranju novca u NLB mogla da se proširi i da dođe do njih - priča izvor Kurira.

Bogićević za Kurir potvrđuje da je poslovao sa NLB u tom problematičnom periodu.

Tal s političarima

- Uzimao sam neke kredite od NLB 2010. i 2011. Bio je to, ako se dobro sećam, lizing za neke materijale i kredit, rivolving linija od oko dva miliona evra. Ne znam da li su i drugi privrednici s njima poslovali, kao i da li su se posle talili s nekim političarima. Ja nisam - tvrdi Bogićević i dodaje da je sa NLB poslovao kao s trafikom: - Sitne pare sam od njih uzimao, i to zato što su oni mene zvali, a ja pristao da bih održavao dobru saradnju. Nekome je dva miliona evra mnogo, za „Farmakom“, čiji je promet tad bio 550 miliona evra, to je sitno.

Tadić juče nije odgovarao na konkretna pitanja.

Branko Dragaš BIĆE VELIKIH IZNENAĐENJA Ekonomista Branko Dragaš kaže da je od poslovnih partnera iz Njujorka dobio informaciju da su FBI agenti poslati da prečešljaju Balkan: - Istraga će, osim NLB, obuhvatiti i transakcije u drugim bankama. Videćemo šta će da nađu, ali neke naznake ukazuju da će njihova saznanja naročito biti interesantna za građane Srbije.

Kurir.rs/ Biljana Bojić Foto: Shutter, Vladimir Šporčić, Zorana Jevtić

Kurir