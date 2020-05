FARSA OD BOJKOTA OPOZICIJE: Đilasov SZS promenio ploču, i Obradović ide na izbore?!

Lider Dveri Boško Obradović po svoj prilici izlazi na predstojeće izbore, a glavni motiv za tu odluku, koju bi uskoro trebalo i da objavi, jeste veliko neslaganje s Draganom Đilasom, liderom SZS, u poslednje vreme, saznaje Kurir.

Obradović se, kako priča naš dobro obavešten izvor, pokajao što je uopšte ušao u politiku bojkota.

Pustio ga niz vodu

- Đilas i Obradović su u poslednje vreme u teškom klinču. Obradović smatra da su Dveri zakinute odlukom o bojkotu, jer misli da bi na izborima prešao smanjeni cenzus od tri odsto i ušao u Skupštinu. To je više puta nabacio Đilasu. Žalio se da mu zbog bojkota pokret ostaje bez parlamentarnog novca, a on četiri godine bez posla i lepe poslaničke plate, zatim plaćenog stana u Beogradu i ostalih benefita. Rekao je Đilasu: „Za razliku od mene, ti nemaš šta da izgubiš. Imaš finansijsku stabilnost, a nas si sve iskoristio. Na bojkot smo naseli kao magarci.“ Đilasa to nije previše uzbudilo, jednostavno ga je pustio niz vodu - otkriva naš izvor.

Dodaje da je Obradović praktično otpočeo kampanju na sebi svojstven način.

Trojanski konji

Od bojkota je prethodno odustao i Sergej Trifunović, koji je najavio da će njegov PSG izaći sam na parlamentarne izbore. Prema našim saznanjima, na lokalnim bi mogli da mu se pridruže pokreti Ne davimo Beograd i 1 od 5 miliona. - Iako javno čvrsto zagovara bojkot, Đilas je spremio svoje „trojanske konje“, pogotovo na lokalu. Gotovo je izvesno da će preko svog bliskog saradnika Marka Bastaća, potpredsednika SSP, ići u trku za Stari grad i Vračar, ali vući će konce i u brojnim lokalnim pokretima i udruženjima - kaže naš izvor blizak SZS.

Predsedništvo SSP juče je odlučilo da ostane pri bojkotu, ali je Đilas priznao da je bilo onih koji su hteli drugačiju odluku, pre svega na lokalu.

Očekuje se da se, po modelu iz Šapca i Paraćina, određeni delovi SZS prepakuju i ipak učestvuju na izborima. Podsetimo, lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović i zamenik predsednika DS Saša Paunović prekršili su bojkot kako bi pokušali da osvoje još jedan mandat u Šapcu i Paraćinu.

Lista za bojkot

Glavna kočnica izlaska DS na izbore je njen lider Zoran Lutovac. Kako smo već objavili, na sledećoj sednici Glavnog odbora stranke njemu bi trebalo da bude izglasano nepoverenje, nakon čega bi se ubrzano krenulo u završetak projekta ujedinjenog DS. - Razmatrano je da Boris Tadić bude nosilac liste. Lider Nove stranke Zoran Živković spreman je da uđe u to - objašnjava naš izvor iz DS.

Tadić je pre dva dana lansirao ideju da deo opozicije napravi izbornu listu za bojkot.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost podseća da se izbori približavaju i da odluke treba da se iskristališu. - Vremena je sve manje, a svakako je reč o opcijama niskog stepena podrške. Đilasov cilj je gušenje svih opozicionih stranaka kreiranjem dogme bojkota putem svojih medija, jer je svestan da niko sem njega finansijski ne može opstati u vanparlamentarnom statusu. Možda je i Obradović postao toga svestan, pa otkazuje poslušnost svom ktitoru - zaključuje Rajić za Kurir.

Dragoljub Mićunović Žalosno je što DS ćuti o Obradovićevom nasilju Jedan od osnivača DS Dragoljub Mićunović smatra da lider Dveri Boško Obradović sprovodi nasilje u politici jer ne može da napravi program. Kako naglašava, posebno je žalosno što na to nije reagovao DS: - Žalosno je da jedan deo ljudi koji žele da se bave politikom ne mogu da naprave program ili ne razumeju, ne žele, ili se boje prave provere... To je pogrešan korak od početka i sve to dovodi u situaciju da napretka nema i da su naše noge olovne. Ne mogu da shvatim da misli da to podiže rejting, da će biti na dobitku, da će mu to doneti nešto i da se ustanci tako dižu. foto: Dragana Udovičić

Već iskoračili Poslanici DS i SDS u UDS Za izbore je formirana i Ujedinjena demokratska Srbija, koalicija koju čine Srbija 21, Vojvođanski front, LSV, SMS... Inače, Srbija 21 je, između ostalih, okupila i opozicione poslanike koji su bili protiv bojkota, poput Gordane Čomić (DS), Nenada Konstantinovića (SDS), Marka Đurišića (SDS), Vesne Marjanović (DS), Nataše Vučković (DS)... foto: Marina Lopičić, Beta/Miloš Miškov

