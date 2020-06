PAVLE GRBOVIĆ, PSG: Imaćemo najbolji plasman od cele opozicije, ali u vlast nećemo

U Pokretu slobodnih građana - Sergej Trifunović nadaju se dobrim izbornim rezultatima, a kako je naveo Pavle Grbović, član Predsedništva PSG, on očekuje da će taj pokret biti najbolje plasirana opoziciona organizacija.

- Definitivno ćemo biti opozicija. Nećemo učestvovati u sledećoj vlasti. Jasno je da imamo potpuno suprotne stavove o nekim temama, poput Kosova, Evropske unije, sa nekim strankama, ali postoje neke teme gde možemo da nađemo zajednički jezik. Očekujem i da će naše kolege podržati naš predlog o lečenju dece u inostranstvu o trošku budžeta, da će podržati naš predlog za reformu obrazovnog sistema, koji je jedina naša šansa za ekonomski oporavak na duge staze, kao i za promenu izbornog sistema - kazao je on za RTS.

Govoreći o odnosu Srbije i EU, Grbović je naveo da nije pitanje da li je EU potrebna Srbiji.

- Ona jeste potrebna Srbiji na svaki način. Između ostalog i kao fondovi. Mi ne treba da se pravimo da to nije važno. Posebno u situaciji nakon ove krize u vezi sa koronavirusom. Iz evropskih fondova je opredeljeno više od 700 milijardi evra pomoći za države članice. Moramo da budemo i objektivni. Mnoge zemlje EU su se istovremeno suočile sa epidemijom koronavirusa i bile su zauzete u rešavanju sopstvenih problema. S jedne strane, EU je glomazni sistem i treba mu vremena da reaguje - naveo je on i dodao da je važno za Srbiju da bude deo EU jer je to društvo koje na značajan način utiče na naše živote.

Komentarišući poslednje događaje u Crnoj Gori, on je, između ostalog, rekao da je uloga Srbije da vodi računa o položaju Srba u regionu, kao i da ne bi smela da Srbe u regionu koristi kao kamičak za stvaranje regionalnih tenzija.- To sad nije slučaj - kazao je on.

