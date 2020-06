PSG PREDAO LISTU KANDIDATA ZA NARODNE POSLANIKE: Sergej Trifunović neće više da čeka

Član Predsedništva PSG Pavle Grbović kazao je da su danas predali 14.017 potpisa za listu koja će se zvati Grupa građana Sergej Trifunović - Pokret slobodnih građana.

U skladu sa svojim sloganom "Šta više čekamo", kako je naveo Grbović, odlučili su da od danas više ne čekaju ništa, odnosno da krenu u proces osvajanja slobode.

"Taj proces će biti dugotrajan, mukotrpan i zatevaće velike žrtve sa naše strane, ali mi smatramo da više nemamo vremena da stojimo po strani i čekamo da se nešto u ovoj zemlji desi", kazao je Grbović.

Prema njegovim rečima, nakon izbora, u Skupštini Srbije predstavljaće one građane koji se ne slažu sa aktuelnom politikom SNS-a i to ne samo one koji su njima dali potpis i glas, već i one koji odluče da 21. juna bojkotuju izbore.

U parlament će, kako je naveo, pokušati da unesu novu kulturu političkog ophođenja, tražiće da se promeni Poslovnik i onemogući da se određene osobe, precizira, poput Vojislava Šešelja pozivaju na poslanički imunitet "kada čine neku vrstu verbalnog nasilja i seksualnog uznemiravanja".

Takođe, PSG planira da na dnevni red Skupštine vrati "Aleksin zakon", kao i zakon koji će omogućiti teško bolesnoj deci da se leče u inostranstvu.

"Ako postoji neka vrsta predizbornog obećanja građanima to je naše, mi ćemo učiniti apsolutno sve i siguran sam da će taj zakon koji se odnosi na teško bolesnu decu biti izglasan u toku novog saziva Skupštine", kazao je Grbović.

