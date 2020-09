MILOŠ VUČEVIĆ ZA KURIR: Vučić se i dalje bori da vrati propuštene šanse

To što predsednik insistira na dijalogu pokazuje njegovu snagu, ali u jednom je nedvosmisleno jasan: jezik argumenata će uvek saslušati, ali neće prihvatiti ucene, poručio je potpredsednik SNS

Srbiju čekaju teški razgovori, i to predsednik Aleksandar Vučić nikada nije krio. Od 2012. godine je mnogo puta pokazao da ima političke hrabrosti da ne prihvati nametanje nezavisnosti Kosova i Metohije. I zato nije slučajno što se pred sastanak u Vašingtonu u delu domaće javnosti pravi ovakva atmosfera i regrutuju se svi oni koji navijaju da Srbija opet bude bačena na kolena, pa uglas viču kako se ne sme odbiti susret s predsednikom SAD Donaldom Trampom. Srbija sa američkom administracijom gradi kvalitetne odnose, ali prvenstveno brani svoje nacionalne interese. I predsednik Vučić je izričito jasan - neće prihvatiti nikakvo iznenađenje ako je ono protiv naših nacionalnih interesa.

Ovo u intervjuu za Kurir poručuje Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, odgovarajući na pitanje u vezi s najavom predsednika Vučića da bi, ukoliko 4. septembra na sastanku u Beloj kući SAD budu tražile da prizna Kosovo, on čak odbio sastanak s Trampom.

foto: Zorana Jevtić

Oštro ste odgovorili Borisu Tadiću, koji je na TV duel pozvao predsednika Vučića. Tvrdite da je Tadić već pokazao šta zna i da televiziju doživljava „kao slikanje“, a dovodite u pitanje i to da li „ima šta pametno da kaže“. Zbog čega ste tako oštri?

- Samo sam realan. I mnogo ljudi misli isto kao i ja. Tadić je u narodu ostao upamćen kao predsednik koji se samo izvinjavao raznim strancima, molio ih i slikao se. Valjda mu sad to treće najviše nedostaje, pa bi da pravi neki politički TV rijaliti. A to koliko nema ni obraza, ni stida, ni srama, pokazuje njegov poziv da se raspravlja o najtežoj temi u srpskoj politici, o KiM. To traži onaj isti Boris Tadić koji je svojom sramnom politikom toliko štete naneo Srbiji i predao KiM u ruke onima koji žele njegovu nezavisnost! I šta bi posle svega mogao pametno da nam kaže?! Da objasni kako je „pametno“ vodio zemlju dok su joj se dešavale nacionalne tragedije: pogrom Srba 2004. godine, proglašenje takozvane nezavisnosti Kosova 2008. godine, presuda Međunarodnog suda pravde 2010. godine, granica na Jarinju i Brnjaku 2011. godine? Sreća pa je taj niz katastrofa koje su pravili Tadić i njegova promašena politika prekinuti kada je SNS došao na vlast. Predsednik Aleksandar Vučić i dalje se bori da vrati propuštene šanse.

foto: Printscreen Instagram/Budućnost Srbije

Vučić je 4. septembra u Beloj kući u Vašingtonu. Šta može da se očekuje posle tog sastanka?

- Posle Vašingtona je Brisel i nastavak razgovora o pitanjima koja su značajna za Beograd i Prištinu. Cilj Srbije je pre svega ispunjavanje Briselskog sporazuma, odnosno konačno formiranje Zajednice srpskih opština. To što predsednik Vučić insistira na dijalogu samo pokazuje njegovu snagu, ali u jednom je nedvosmisleno jasan: jezik argumenata će uvek saslušati, ali neće prihvatiti ucene!

Kako vidite to što ga neki optužuju da odlazi u SAD da „izda Kosovo“?

- Optužuju Vuk Jeremić, Boris Tadić i ekipa koja je svojim glupim potezima više uradila za nezavisnost Kosova od albanskih lobista, OVK, modernih šiptarskih lidera. Razne propale političare poput Jeremića, koji je vedeta pogubne spoljne politike i direktno odgovoran za to što je presudom Međunarodnog suda pravde Kosovo gotovo oteto Srbiji, što nam je izbijen adut iz ruku. Ko još može da veruje Vuku Jeremiću, koji je vodio spoljnu politiku tako što je na luksuzna putovanja potrošio 3,6 miliona evra, 200.000 evra na najskuplji šampanjac i čitava bogatstva na rezidencijalne stanove? Dok je čerupao budžet Srbije, šiptarski separatisti su mu aplaudirali za sve što je učinio za ostvarenje njihovog sna o kosovskoj nezavisnosti.

Očekuje se formiranje vlade, lider SNS je poručio da sastavom mnogi neće biti zadovoljni. Zbog čega bi se rodilo to nezadovoljstvo?

- Formiranje vlade nije ni lak ni jednostavan politički proces, posebno ne za nas koji želimo da apsolutno najbolje ponudimo građanima Srbije od kojih smo dobili istorijsko poverenje. Verovatno neće biti zadovoljni oni koji se bave kalkulacijama i matematikom i kojima je samo stalo do funkcija i fotelja.

foto: Profimedia/Gints Ivuskans/AFP

Milo Đukanović optužio je Vučića za, kako je rekao, jaku medijsku političku agresiju Beograda i mešanje u unutrašnje stvari CG. Kako komentarišete njegove tvrdnje?

- Potpuno besmislene optužbe i jeftin pokušaj prebacivanja krivice za sopstveni neuspeh i izborni poraz. Krivi su mu predsednik Vučić i Srbija za to što su ga građani CG poslali u opoziciju. Mislim da više nikoga ne zanimaju Milove fantazmagorije, a ti njegovi uporni pokušaji da fabrikuje nove sukobe proći će kao što je on prošao na izborima - doživeće fijasko!

O NAPADIMA KOALICIONOG PARTNERA Pitajte Vuka Draškovića šta radi u koaliciji sa SNS foto: Kurir televizija Kako biste odgovorili na izjavu Vuka Draškovića „da je rizično i neutemeljeno reći da je Srbija demokratska zemlja sve dok je u okvirima nerasformiranih službi bezbednosti“? Otkud ovakve tvrdnje od nekog ko je koalicioni partner? - Pitajte njega šta onda radi u vladajućoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Pitajte da li je SPO samostalno izlazio na izbore ili je mandate dobio na listi „Aleksandar Vučić - za našu decu“? Čuo sam i da se ne slaže s našom politikom prema Rusiji. Ali nisam čuo da je bilo opiranja da Danica Drašković od tih istih Rusa mesečno prima 8.000 evra. Suština je da su sve ovo podmukli napadi na politiku Srpske napredne stranke u ovom jako teškom i osetljivom trenutku za naš narod i za našu državu. I to je njihova sramota.

Kurir.rs/ Silvija Slamnig Foto: Privatna arhiva

Kurir