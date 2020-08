MILOŠ VUČEVIĆ: Ne dozvoljavam da ti opskurni politički likovi, Marinika Tepić i Boris Tadić, lažu građane Srbije!

Miloš Vučevič potpredsednik Srpske napredne stranke reagovao je na netačne tvrdnje Marinike Tepić, potpredsednice SSP, u vezi sa izvozom naoružanja u Azerbejdžan i Gruziju. Podsetio je na dokument Vlade Srbije iz 2012. godine, dok je na vlasti bio Boris Tadić, a kojim se dokazuje da su navodi Tepićeve netačne.

- Razumem ja da se Tadić, Tepić i ta njihova ekipa međusobno lažu i varaju, ali ne dozvoljavam da ti opskurni politički likovi lažu građane Srbije. Sve što su rekli dovodeći u vezu aktuelnu vlast sa izvozom oružja u Azerbejdžan, Jermeniju i Gruziju, je notorna laž! I to je dokumentovano notorna laž - kaže Vučević.

To potvrđuje, dodaje on, i Zaključak Vlade Srbije od 24. maja 2012. godine.

- Dok je taj isti Boris Tadić bio predsednik države, Vlada na čijem čelu je bio Mirko Cvetković, donosi „Zaključak na predlog tadašnjeg ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, da je saglasna sa tim ministarctvom da se izvozi oružje za potrebe državnih organa Jermenije“. I nema tu šta da se doda, niti oduzme. To je bila zvanična odluke Vlade Srbije kojom je sa Andrićevog venca upravljao direktno Boris Tadić. I mogu sad da pokušaju da se peru kakvim god lažima, činjenica je da su oni omogućili izvoz oružja, i to odlazeći sa vlasti. Građani Srbije moraju da znaju da je to omogućila banda žutih lopova - zaključuje Vučević.

