VUČIĆ OTKRIO: Bilo je mnogo korupcije, biće većih promena u Vladi nego što se očekuje

Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je danas, u intervjuu austrijskom dnevniku "Klajne cajtung", da će stranci, u vezi sa formiranjem Vlade, preporučiti značajnije promene nego što se očekuje.

Na pitanja zašto u Srbiji još nema Vlade, pošto je njegov SNS ubedljivo pobedio na parlamentarnim izborima krajem juna, i da li će biti u Vladi koalicionih partnera, Vučić je odgovorio da formiranje Vlade nije lako, jer i u njegovoj stranci postoje osobe koje misle da imaju zakupljenu ministarsku fotelju.

"U to veruju i druge stranke, iako SNS sama ima jasnu većinu u skupštini. Uveren sam da će biti mnogo promena, jer kada dobijete tako veliku podršku birača, onda su građani za to da se opšta linija nastavi, ali to ne znači da su apsolutno zadovoljni. Bilo je mnogo korupcije i mnogi su loše ili uopšte nisu radili. Zbog toga ću preporučiti značajnije promene nego što se očekuje, a to će se moći videti narednih dana", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

