SUSRET U PREDSEDNIŠTVU: Vučić se sastao sa ambasadorima Kvinte i Fabricijem (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja Kvinte - Sjedinjenih Američkih Država Entonijem Godfrijem, Velike Britanije Šan Makleud, Francuske Žan-Lujem Falkonijem, Italije Karlom Lo Kašo i Nemačke Tomasom Šibom, kao i šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Nov 12, 2020 at 12:15am PST