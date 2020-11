ORLIĆ: Vučićev brat ima samo jedan stan, i to kupljen na kredit, a Đilasov 29 nekretnina u centru Beograda!

- Žuti tajkun Dragan Đilas, nakon što je javnost u Srbiji saznala za basnoslovnu imovinu njegovog brata i sumnjive transakcije sa elitnim vilama realizovane preko njegove i bratovljeve firme, sada se brani tehnikom "jednačenja po Đilasu". Zapomaže naglas: "Ma, vi biste da se izjednači Vučićev brat sa mojim bratom!" Pa, neće biti. Pristojan i pošten svet se sa Đilasima ne "jednači" - navodi Orlić u saopštenju i dodaje:

- Ne može nikad da bude jednak pošten čovek, što brat Aleksandra Vučića svakako jeste, sa jednim tajkunom koji nosi prezime Đilasa. A to prezime stoji i iza Multikoma, koji po priznanju samog Dragana Đilasa kupuje 2011. vilu vrednu na milione evra, ali i iza ćerke - firme, kako Dragan Đilas dalje obrazlaže, u kojoj je njegov brat Gojko direktor, a koja tu skupocenu vilu preprodaje dalje 2017, pod sumnjivim uslovima. Pošten čovek ne može biti jednak sa takvima nikada. Niti to uopšte želi da bude.

foto: Zorana Jevtić

Orlić je kazao i da Vučićev brat ima jedan stan i to kupljen na kredit u švajcarskim francima, dok brat Dragana Đilasa ima u vlasništvu nekretine ukupne površine 1700 kvadrata.

- Baš kao što ne može biti jednak nikada jedan stan, koji je brat Aleksandra Vučića kupio na kredit, i to u švajcarskim francima, i pošteno ga otplaćivao godinama uz sve nevolje koje su zadesile svakoga ko je ušao u tu vrstu kredita, sa - 29 nekretnina u samom centru Beograda, koliko ih poseduje Đilasov brat Gojko, ukupne površine od 1.700 kvadrata. I to racunajući samo ono poznato, ono što je do danas otkriveno. Nikada to ne može biti jednako, ma koliko žuti tajkun natezao svoju lošu matematiku. Ne prolazi kod ljudi njegova navika da se sve množi sa trideset, na koju je navikao u svojim čuvenim malverzacijama sa reklamnim sekundama. Ljude zanima samo istina- ističe Orlić, kao i:

- A istina je za tajkuna Đilasa, zvao se on Dragan ili Gojko, jednako poražavajuća. I ona glasi: sve ono za šta godinama lažno optužujete druge, zapravo ispod žita radite vi sami, bednici i besramnici najobičniji. Pa još mislite da je čitav narod glup i slep, da vam sve to na bezobrazluk prolazi. Neće moći. Narod vas je u potpunosti prozreo i prezreo. Društvo ste samo sami sebi, pa se međusobno "jednačite" do mile volje. Sa današnjom Srbijom i poštenim ljudima koji se za nju bore svakoga dana, i nikakav problem nemaju da tu borbu vode živeći skromno - vi nemate ama baš ništa.

Kurir.rs

Kurir