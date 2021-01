DAKA MULJATOR POLITIČKI RUŠIO MILA, A PRAVIO MUĆKE U BIZNISU S NJIM: Potplaćivao političare i sa Rusima sklapao prljave poslove

Smena vlasti u Podgorici svojevrsna je pokazna vežba crnogorskog moćnika Miodraga Dake Davidovića, kojom je demonstrirao kakvim političkim, crkvenim i finansijskim uticajem raspolaže u ovoj zemlji, ali je istovremeno nagovestio koliko može da naraste njegova rušilačka snaga kada bi je uperio na vlasti u Srbiji, što mu je trenutna namera.

Ilegalni poslovi

Operativni podaci do kojih je došao Kurir pokazuju da je upravo Davidović vodio glavnu reč u svim političkim komešanjima, grupisanjima, kadriranjima i ostalim procesima koji su na kraju doveli do izbornog poraza DPS Mila Đukanovića kako bi se on ustoličio kao neprikosnoveni vladar Crne Gore. Ogromno bogatstvo, stečeno brojnim ilegalnim poslovima - od šverca cigareta i trgovine naftom, preko građevinskog biznisa, do međunarodne kupovine i prodaje vojnog oružja - Davidović je koristio za finansiranje prosrpskih crnogorskih struktura, koje su tada još bile u opoziciji. Plan finansiranja opozicije uključivao je i uplitanje Davidovićevih specijalnih kontakata u Rusiji.

Prema informacijama iz bezbednosnih krugova, od 2016. Davidović je preko Leonida Rešetnjikova, penzionisanog generala ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) i tadašnjeg direktora Ruskog instituta za strateška istraživanja (RISI), uspostavio kontakt s Olegom Lebedovom iz Državne dume Rusije. Uz korišćenje njihove bliske veze sa Konstantinom Malofejevom, ruskim oligarhom i medijskim magnatom, Davidović je uspevao da obezbeđuje novčana sredstva za finansiranje opozicionog delovanja u Crnoj Gori.

Ruske veze

Postoje indicije, prema operativnim saznanjima, da su ruske donacije delom bile realizovane posredstvom izraelske kompanije u vlasništvu Arona Šaviva, koja je vodila predizbornu kampanju Demokratskog fronta... Inače, raspoloživa saznanja iz 2016. ukazuju da je Davidović pojedinim crnogorskim opozicionim političarima dostavljao finansijska sredstva i na ruke u poznatom beogradskom hotelu, kao i da je posredovao prilikom realizovanja njihovih direktnih kontakata sa Malofejevom.

Operativni podaci ukazuju da je Davidović oktobra 2016, neposredno pre parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, posredovao u kontaktima nekih tada opozicionih političara sa pripadnicima GRU, ruske vojne obaveštajne službe, a koji su realizovani u Moskvi i mestu Bioče u Crnoj Gori, i tom prilikom su navodno bili dogovoreni načini finansiranja crnogorske opozicije od strane ruskih obaveštajnih struktura, kao i konkretni modaliteti na planu svrgavanja s vlasti Đukanovićevog režima.

UPLAŠEN ZA SVOJU BEZBEDNOST Nakon batina pobegao iz Crne Gore Nakon rascepa u DPS, Davidović se priklonio struji koja je radila na opstanku zajedničke države sa Srbijom. Đukanović je već tada bio svestan opasnosti od Davidovićevog političkog delovanja, pa je u pojedinim izveštajima službi zabeleženo da je Đukanović pokušao da natera Davidovića da odustane od političkog angažmana u Crnoj Gori. Kako se tvrdi, s obzirom na to da je Đukanović svojevremeno posredstvom Branislava Mićunovića bezuspešno pokušavao da izvrši pritisak na Davidovića i ubedi ga da odustane od političkih aktivnosti, procenili su da se na Davidovića ne može izvršiti uticaj u pravcu njegovog odustanka od političkog angažmana u Crnoj Gori, što je 2008. godine rezultiralo njegovim prebijanjem na području Krupačkog jezera kod Nikšića. Nakon toga, Davidović je iz straha za ličnu bezbednost napustio Crnu Goru i nastanio se u Beogradu, gde je boravio u poznatom hotelu.

OD LJUBAVI DO RATA S MILOM Odbio da se povuče, pa mu češljali firme Davidovićev sukob sa Đukanovićem je eskalirao 2012, kada je crnogorska vlada prodala nikšićku železaru turskom partneru, umesto Dakinoj firmi „Neksan“. Zbog konstantne opasnosti od političkog delovanja ovog kontroverznog moćnika, Đukanović je 2017. ponovo pokušao da ga vrati pod svoje. Pošto je Davidović te godine odlučio da na lokalnim izborima u Nikšiću, strateški važnim gradom za opstanak režima, predvodi opozicionu koaliciju „Da radi Nikšić“, Đukanović je nudio Davidoviću mesto u vladi, što je ovaj odbio. Milo mu je servirao odmazdu za opozicioni rad u vidu vanrednog finansijskog nadzora svih njegovih firmi koje posluju na teritoriji Crne Gore.

