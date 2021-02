EPISKOP BRANIČEVSKI IGNJATIJE: Hvala Vučiću što je došao na vlast! ZAVRŠIO JE HRAM SVETOM SAVI I SPODIGAO SPOMENIK NEMANJI

Episkop Braničevski Ignjatije povodom završetka izgradnje hrama Svetog Save i otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji zahvalio se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovim saradnicima što su prepoznali potebu za ovim svetinjama, te dobru saradnju sa crkvom.

-Ko se od dobronamernih ljudi ne bi radovao završetku hrama Svetog Save i podizanju spomenika Stefanu Nemanji, posebno ja kao vladika. Koliko smo godina i decenija čekali završetak hrama Svetog Save. Hvala gospodu da su došli ljudi koji shvataju potrebe da se ta dela završe, bez obzira, to ostaje budućim generacijama i pokazuje naše korene i osnove. Mi smo evropski narod, nismo tek prolaznici. Posebno je važan spomenik Stefanu Nemanji, odnosno Svetom Simeonu, pošto je za njega vezano osnivanje srpske države. Temelje države, koju i danas održavamo, postavio je Sveti Simeon. Dobro je to spajanje. Hram Svetog Save i spomenik Svetom Simeonu su simbolika saradnje crkve i države. Za dobro ljudi je da sarađujemo. Hvala bogu da sada ljudi koji su došli na vlast, Vučić i čitava garnitura mladih ljudi, osećaju tu potrebu. Vide se ta dela i ja sam zahvalan. Da im gospod da zdravlja, rekao je episkop Braničevski Ignjatije. On je ocenio da se Srbija podizanjem ovih svetinja vratila svojim korenima i temeljima, raskinula sa titoizmom i jugoslovenstvom.

-Na korenima i čvrstim temeljima našeg identiteta zidamo, idemo dalje, a ne na nečemu što je bilo katastrofalno, ne samo za Srbe već i ostale narode. To je proces. Narod je sazreo i sada izbacuje iz svojih redova te ljude koji su nosioci vlasti. Na neki način imamo harmoniju države i crkve, nikada to ne može bude potpuno jer uvek ima onih koji drugačije misle, ali imamo konsenzus da je to dobro i da tako treba nastaviti, zaključio je episkop Braničevski Ignjatije.

(Kurir.rs /Centralmedia.rs)

