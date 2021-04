Draško: Čekamo Boru Novakovića da odgovori na pitanja, umesto što glumata i širi neistine

Sanja Draško, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Novog Sada danas je na konerenciji za novinare ponovo postavila pitanja potpredsedniku Narodne stranke Borislavu Novakoviću.

Ni do danas nismo čul, da li je istina su mu njegovi pajtos Borovica opremio vikendicu, a Elezovićeva firma stan od desetine hiljade evra – zapitala se Draško

Ali kako je istkla Draško, Novaković je izuzetno zauzet glumatanjem na performansima koje uporno priređuje građanima.

- Naučiće marksista, prekvalifikovani sociolog i glumu, samo da građanima ne prizna istinu!Moram da se dotaknem i zloupotrebe informacija i novih izmišljotina u vezi sa budućim uređenjem priobalja. Borislav Novaković iznosi novi set laži u vezi sa planskim aktom koji još uvek nije donesen, jer se on tobože brine za biodiverzitet.

Hajde da pogledamo i kako Borislav Novaković uništava prirodu i zelenilo na Šodrošu, zajedno sa grupicom njegovih političkih aktivista, koji su došli pre neki dan da podrže Borin performans i tada su vozilima okupirali i izgazili zelene površine na Šodrošu! Eto kako oni brinu o prirodi i zelenim površinama! Koliko li to njih uopšte i interesuje, kada nisu u stanju da prošetaju 50m?!

Borislav Novaković je pored redovnog laganja i izmišljanja usavršio i novu disciplinu... Naime, pre dva dana vršio je pritisak na medij, portal NS uživo koji se usudio da nešto kaže o malverzacijama i aferama Borislava Novakovića i njegovih saradnika! I to zamislite tako što je najavio da drži konferenciju za štampu ispred prostorija NS uživo i na taj način izvrši svojevrstan pritisak na taj medij, i poslao je svoje aktiviste da to urade umesto njega, a usput se pojavio grafit sa pretnjama tom istom mediju, na kojem piše „“ i kao da to nije bilo dovoljno, neko je pretio radnicima koji su krečili te grafite. Zaključite sami koje to bio!

Da li to Borislav Novaković pravi medijski linč i progon medija koji ne pišu kako on želi? Da li to Borislav Novaković urušava demokratske institucije u Srbiji i želi da nametne isto ono medijsko jednoumlje u kojem smo živeli do 2012 godine.

Zato se pitam zašto javnost ne reaguje i zašto se nisu sva novinarska udruženja oglasila na brutalne pretnje medijima istim onim intenzitetom kao kada su se pojavljivali ovakvi grafiti protiv drugih medija i novinara?Pitam Vas Borislave Novakoviću dokle ćete tim brutalnim lažima bestidno progoniti sve one koji ne misle kao Vi??? - rekla je Sanja Draško šefica odborničke grupe SNS u Novom Sadu.

Kurir.rs/Alo