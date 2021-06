PREDSEDNIK SRBIJE SE ZAHVALIO SI ĐINPINGU NA DUGOM RAZGOVORU: Partnerstvo i prijateljstvo naših naroda položili najteži ispit FOTO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se na svom Instagram profilu "buducnostsrbijeav" zahvalio predsedniku NR Kine Si Đinpingu na ukazanoj prilici da dugo razgovaraju telefonom o o unapređenju odnosa dve zemlje i naglasio da se raduje njegovoj skoroj poseti Srbiji

"Zahvalan sam predsedniku Siju na prilici da dugo razgovaramo telefonom o daljem unapređenju odnosa između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Posebno se radujem skoroj poseti predsednika Si Đinpinga našoj Srbiji", napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić je istakao da je Srbija ponosna na izvanredne odnose i snažnu saradnju koju ostvaruje sa Kinom, a koji su na najvišem nivou u istoriji, saopštila je pres služba predsednika. Predsednik Si je i ovom prilikom izrazio podršku Kine teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i naglasio potrebu bliže koordinacije u multilateralnim forumima, zalažući se za suprotstavljanje unilateralizmu i hegemonizmu. Vučić je izrazio spremnost za dalje jačanje saradnje u svim oblastima, saopštila je pres služba predsednika. "Sveobuhvatno strateško partnerstvo dveju zemalja i čelično prijateljstvo dvaju naroda ojačali su tokom perioda pandemije, koji je bio svojevrstan ispit za prijateljske odnose među državama, ali su ga Srbija i Kina položile sa najvišim ocenama", konstatovao je Vučić.

On je zahvalio predsedniku Siju na državničkoj solidarnosti i bratskoj brizi, koja se odrazila kroz pomoć u medicinskoj opremi i redovnu isporuku vakcina, i to u trenucima kada su se mnoge zemlje suočavale sa teškoćama u njihovoj nabavci. Posebno je naglasio da smo izuzetno ponosni na dogovor sa Kinom i UAE za izgradnju fabrike za proizvodnju vakcina kineske kompanije „Sinofarm“ u Srbiji. Predsednik Vučić je, u telefonskom razgovoru, istakao značaj koje kineske investicije, kao i pruge i putevi na kojima zajedno radimo u Srbiji, imaju za napredak srpske ekonomije, koja je po ekonomskom rastu među prvim zemljama u Evropi, zahvalivši predsedniku Siju na ličnom angažovanju i pomoći u realizaciji tih investicija i infrastrukturnih projekata. Vučić je ovom prilikom predsedniku Siju uputio čestitke povodom 100. godišnjice od uspostavljanja Komunističke partije Kine, izrazivši veliko poštovanje za uspehe koje je Komunistička partija postigla u izgradnji snažne, miroljubive Kine, kao jedne od država sa najvećim uticajem na globalnom planu i druge ekonomske sile sveta. Takođe je izrazio uverenje da će, uz rukovodstvo predsednika Sija, Komunistička partija nastaviti da vodi Kinu u nove uspehe. Predsednik Vučić je izrazio čvrsto opredeljenje Srbije za dalje jačanje saradnje u okviru mehanizma Kina-CIEZ, kao i za šire učešće u inicijativi „Pojas i put“, istakavši da to pruža perspektivu za jačanje saradnje na regionalnom i globalnom planu.

Ovom prilikom je predsednik Vučić predsedniku Siju predložio otvaranje direktne avionske linije između Beograda i Pekinga ili Beograda i Šangaja, uz uverenje da bi redovan avionski saobraćaj još više približio naše narode i otvorio nove mogućnosti za ekonomsku i svaku drugu saradnju. Vučić je rekao da mu je čast da danas razgovara sa predsednikom Sijem i ponovio mu poziv da poseti Srbiju. Odgovarajući na predlog predsednika Vučića o uspostavljanju direktne avionske linije između Srbije i Kine, Si je rekao da bi ona bila od ogromnog značaja za dve zemlje i izrazio ličnu podršku realizaciji tog predloga. Takođe je istakao da nosi divne uspomene na svoju posetu Srbiji 2016. godine i da će u najkraćem roku, čim prođe pandemija KOVID-19, ponovo, sa zadovoljstvom, doći u posetu, napomenuvši da, od izbijanja pandemije, nije posetio nijednu zemlju. Predsednik Si je predložio da ministarstva spoljnih poslova Srbije i Kine počnu da rade na utvrđivanju mogućeg datuma njegove posete. Si je ukazao na značaj razvoja infrastrukture, veštačke inteligencije i digitalizacije, kao osnove napretka u budućnosti. Predsednik Vučić i predsednik Si su se, u današnjem telefonskom razgovoru, dogovorili da ostanu u bliskom radnom kontaktu, navodi se u saopštenju.

