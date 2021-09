ADVOKAT BRANKO LUKIĆ O HAPŠENJU KARAŽDIĆA: Sigurno je bio manji problem naći Radovana nego Osamu bin Ladena!

Advokat generala Ratka Mladića, Branko Lukić, gostovao je jutros u jutarnjem programu na Kurir televiziji "Redakcija", pri čemu je govorio o Radovanu Karadžiću i izjavi Florans Artman kako je CIA priznala da je Karadžićevo hapšenje bilo važnije od hapšenja Osame bin Ladena.

- Pre sve delim mišljenje Šljivančanina o kredibilnosti Florans Artman, ona je više usmerena na samopromociju i samo to upoređivanje isto mislim da je ne samo tačno, nego nije ni ukusno da se upoređuje Radovan Karadžić i Osama bin Laden - naveo je Lukić.

Koliko je bio problem za CIU da pronađu Radovana Karadžića?

- Pa sigurno je bio manji problem nego da pronađu Osamu bin Ladena. Manje je sredstava utrošeno sigurno na traženje Karadžića. To je bio samo jedan vid pritisaka na Srbiju, jer znamo da je glavna priča u to vreme bilo da Srbija ne može u EU zato što nije uhapsila Radovana Karaždića i Ratka Mladića. Evo 10 godina od hapšenja od generala Mladića i 13 godina od Karadžića, Srbija nije u Evropskoj uniji. To je samo šargarepica i štapić kojim su nas šetali. Mi znamo da je to bio i instrument da se vlada Bosnom i Hercegovinom. Zna se daje Pedi Ešdaun smenio mnoge političare u Republici Srpskoj pod izgovorom da oni ne sarađuju u hapšenju Radovana Karadžića I Ratka Mladića. A tražiti u to vreme od ljudi u Republici Srpskoj da uhapse ovu dvojicu ljude, je isto kao tražiti od njih i da se popnu na mesec. Oni nisu bili tamo, to smo kasnije videli. To je dakle samo jedan instrument pritisaka na srpski narod i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Izgovori koji se i danas dešavaju u svim tim zahtevima koji se traže od Srbije, koji su često nemogući da se ispune. Ne mislim dakle da je uopšte moglo da se uporede napori CIE da se uhapsi Bin Laden i ova dvojica naših ljudi. Tako da izjave Florans Artman nikad ne uzimam nešto naročito ozbiljno i mislim da niko i ne treba da ih uzima za ozbiljno. Ona je žena kada je izdala prvu knjigu došla pred Tribunal, pošto je bila osuđena na novčanu kaznu, odjednom se pojavila tamo, pa su je hapsili stržari u Tribunalu, pa je od 7 dana u zatvoru odležala 5. To je sve bilo u cilju promocije pošto je tek bila izdala knjigu i to je takva osoba - naveo je Lukić.

Koliko je teško biti advokat ljudima koji su već unapred osuđeni?

- Pa sigurno je teško zato što je dosta frustrirajuće, šta god da se uradi nema nikakvog efekta. Pošto sve naše reči su gore padale na gluve uši. Međutim, nama je ostalo da i dalje dokazujemo istinu. Moj posao je bio da pokažem istinu i mi smo na tom ei radili. takva mi je bila i uputa od strane generala Mladića. Ja sam to bezbroj puta ponovio. On je meni dao zadatak da samo dokazujem šta je istina i ukoliko nađem da je on naredio da se neko ubije da ja to moram da dokažem u predmetu. Ukoliko se pokaže da je on ubio, mučio ili tukao nekoga da ja to moram da dokažem. Sa te strane moj posao je bio lagan i ja nikada nisam imao lakšeg klijenta od generala Mladića. Samo je bilo važno da se dokaže istina, koliko ćemo u tom da uspemo da prihvate sudije, videli smo da smo imali delimičan uspeh. Da je samo sudija Nijabme bila hrabra da prihvati, dok se drugo četvoro iz veća nisu upuštali u to - zaključuje Lukić.

