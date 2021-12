MINISTAR VULIN: Srbiju spolja razbijaju iznutra, to vidite po napadima na predsednika Vučića

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da su "najveći rizik po bezbednost Srbije unutrašnji problemi."

"Srbiju možete da razbijete iznutra, a to se uvek radi spolja. To vidite po napadima na predsednika Aleksandra Vučića, po tome, kao što smo i najavili, što će do izbora biti raznih protesta oko bilo čega za bilo šta, a niko neće smeti da pita od čega žive ti aktivisti", rekao je Vulin.

On je na TV Prva rekao da će biti napada na one koji su najbliži predsedniku Vučiću i što će se gledati da on ostane usamljen i na udaru baš svakog problema.

"To je ideja - da se Srbija iznutra destabilizuje, samim tim da se oslabi i pozicija Republike Srpske, da se napušta borba za Kosovo i Metohiju, i preduslov svega toga je da Srbija ne bude vojnički sposobna da se sama brani", izjavio je Vulin.

Govoreći o poseti predsednika Srbije Nišu, Vulin je rekao da se videlo koliko se vojska promenila i koliko je naprednija.

"Teško vreme, kriza, nema se novca, ali za vojsku je uvek moralo da bude. Sada vidite rezultate toga. I Srbija i Srbi gde god da žive mogu da budu mirni kada imaju takvu vojsku", poručio je Vulin.

Kurir.rs/Beta